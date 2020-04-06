Мишустин обязал компенсировать зрителям отмену концертов
Организаторы зрелищных мероприятий и концертов, которые были отменены в связи с пандемией коронавируса, должны компенсировать зрителям потерю билетов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Из-за коронавируса граждане не смогли посетить мероприятия, на которые уже купили билеты. Организаторы должны предложить им какую-то альтернативу, например, пригласить на другое мероприятие после того, как страна снова начнет жить в нормальном ритме. Либо вернуть средства, если человека не устроит этот вариант», — сказал Мишустин.
Роспотребнадзор, mos.ru
Глава правительства уже подписал соответствующее постановление. В документе говорится, что стоимость электронного билета или абонемента, приобретенного через интернет, должна быть возвращена не позднее 30 дней, со дня обращения покупателя.
Тем, кто покупал билеты офлайн, деньги должны вернуть в день обращения, но только после окончания действия режима повышенной готовности, введенного для борьбы с распространением вируса COVID19