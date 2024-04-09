 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об активах «Макфы» в закрытом режиме

Иск об обращении активов «Макфы» в доход России рассмотрят в закрытом режиме
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении имущества группы «Макфа» в доход государства в закрытом режиме. Об этом сообщил РБК адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде.

«Иск Генпрокуратуры об обращении имущества группы «Макфа» в доход государства будет рассматриваться в закрытом режиме. Суд закрыл процесс», — сказал юрист.

Генпрокуратура подала иск против «Макфы» в конце марта. Ответчиками также выступают 12 физлиц. Среди них — экс-депутат Вадим Белоусов, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, их родственники и партнеры.

Макароны от губернатора. Чем известна «Макфа» и ее владельцы
Бизнес
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Ведомство считает, что «Макфа» имеет коррупционное происхождение, поскольку ее бенефициары Юревич и Белоусов занимались бизнесом, работая в органах государственной власти. В иске утверждается, что оба владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировали, а «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов».

Судебные приставы постановили арестовать 100 трлн руб. у родственников бенефициаров. Это больше, чем вся находящаяся в обращении рублевая денежная масса — по данным ЦБ, на 1 марта она равняется 99,4 трлн руб. Как объяснил адвокат «Макфы» Павел Хлюстов, сумма стала продуктом «творчества судебного пристава», поскольку Генпрокуратура оценила изымаемое имущество в 46 млрд руб.

Юревич и Белоусов находятся за границей, они объявлены в международный розыск. Против них возбуждены уголовные дела о получении взяток примерно на 3,3 млрд руб. за покровительство подрядчикам дорожного строительства в Челябинской области.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
«Макфа» Генпрокуратура иски суд новости
Материалы по теме
Генпрокуратура назвала фантазиями данные о приостановке заводов «Макфы»
Бизнес
Адвокат «Макфы» назвал арест активов на ₽100 трлн «творчеством пристава»
Бизнес
ТАСС показал документ об аресте ₽100 трлн по делу «Макфы»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
Челябинск стал первым в рейтинге городов по росту цен на жилье за год Недвижимость, 11:08
Комплексное развитие территорий в Москве: что делать владельцам объектов Pro, 11:03
Бумаги «Эталона» подорожали на 3% после сообщения о рекордных продажах Инвестиции, 11:02
Клуб НБА впервые в истории предложит женщине стать главным тренером Спорт, 10:59
Разбирать обрушившийся мост в Вязьме приехали 300 человек Общество, 10:53
Криптовалюта Ethereum подорожала на 60% с начала года Крипто, 10:53
Певец Евгений Кунгуров покончил с собой Общество, 10:46
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Белоруссия запретила продажу чая лидера российского рынка Бизнес, 10:41
Схема «мидий из Белоруссии» устарела. Как импорт попадает в Россию Pro, 10:38
В НАТО призвали удвоить оборонные бюджеты из-за «двойной угрозы» Политика, 10:37
Суд в Новосибирске арестовал активы фермы на ₽3 млрд за слив сточных вод Общество, 10:35
Путин предложил кандидата на пост главы Верховного суда Политика, 10:31
Тренер «Ан-Насра» раскритиковал арбитра за удаление Роналду Спорт, 10:29
Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе Политика, 10:28