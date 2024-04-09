Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об активах «Макфы» в закрытом режиме

Иск об обращении активов «Макфы» в доход России рассмотрят в закрытом режиме

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении имущества группы «Макфа» в доход государства в закрытом режиме. Об этом сообщил РБК адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде.

«Иск Генпрокуратуры об обращении имущества группы «Макфа» в доход государства будет рассматриваться в закрытом режиме. Суд закрыл процесс», — сказал юрист.

Генпрокуратура подала иск против «Макфы» в конце марта. Ответчиками также выступают 12 физлиц. Среди них — экс-депутат Вадим Белоусов, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, их родственники и партнеры.

Ведомство считает, что «Макфа» имеет коррупционное происхождение, поскольку ее бенефициары Юревич и Белоусов занимались бизнесом, работая в органах государственной власти. В иске утверждается, что оба владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировали, а «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов».

Судебные приставы постановили арестовать 100 трлн руб. у родственников бенефициаров. Это больше, чем вся находящаяся в обращении рублевая денежная масса — по данным ЦБ, на 1 марта она равняется 99,4 трлн руб. Как объяснил адвокат «Макфы» Павел Хлюстов, сумма стала продуктом «творчества судебного пристава», поскольку Генпрокуратура оценила изымаемое имущество в 46 млрд руб.

Юревич и Белоусов находятся за границей, они объявлены в международный розыск. Против них возбуждены уголовные дела о получении взяток примерно на 3,3 млрд руб. за покровительство подрядчикам дорожного строительства в Челябинской области.