ТАСС показал документ об аресте ₽100 трлн по делу «Макфы»

Судебные приставы постановили арестовать ₽100 трлн у зятя бывшего депутата Госдумы по делу «Макфы», выяснил ТАСС. Эта сумма в несколько раз превышает состояние богатейшего человека планеты

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

ТАСС опубликовал постановление о наложении ареста на активы родственников экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества крупнейшего российского производителя макарон «Макфа» и аффилированных фирм.

Должником в постановлении указан Максим Чигинцев, зять Белоусова. «Сумма наложения арест на денежные средства должника: 100 000 000 000 000 руб.», — сказано в поставлении.

Информацию о сумме взыскания госагентство опубликовало еще ночью, но документы не публиковало. Сумма попадающего под арест имущества превышает всю находящуюся в обращении рублевую денежную массу — по данным ЦБ, на 1 марта она равняется 99,4 трлн руб., а также она втрое больше ожидаемых доходов российского бюджета на 2024 год.

Кроме того, обладатель такой суммы (около $1 трлн) с большим отрывом стал бы богатейшим человеком Земли — сейчас первое место у Бернара Арно с $231 млрд.

Генпрокуратура попросила суд изъять акции «Макфы» в середине прошлой недели, 28 марта. Речь идет об изъятии акций «Макфы», управляющей компании «Агромакфа», «Смака», Первого хлебокомбината, «Челябинскоблгаза», «Новой пятилетки», «Долговской», «Урал-Медиа», управляющей компании «Медиа-Центр» и др.

Надзорное ведомство подозревает эти предприятия в наличии коррупционного происхождения, так как их бенефициары Белоусов и Юревич занимались бизнесом параллельно с работой в органах власти, и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения». В иске утверждается, что оба мужчины владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировали, а «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов».

Юревич с 2000 по 2005 год был депутатом Госдумы, затем до 2010 года возглавлял Челябинск, а впоследствии до 2014 года — Челябинскую область. Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы.