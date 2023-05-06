Минтранс предложил условия невыдачи компаниям допуска на рейсы за рубеж

Минтранс предложил не давать допуск за рубеж при доле внутренних рейсов меньше 70%

Министерство предлагает не давать авиакомпаниям допуск на зарубежные рейсы, если доля их перевозок внутри России за месяц составила менее 70%

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минтранс подготовил новую редакцию приказа о порядке допуска авиакомпаний на международные рейсы, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте перечислены условия, при которых межведомственная комиссия сможет отказывать российским авиакомпаниям в допусках к таким полетам. Одно из них — если доля пассажиропотока авиакомпании внутри России за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии, составила менее 70%.

Ведомство предложило оценивать авиакомпании по объему перевозок по внутренним воздушным линиям. При доле 70-75% компания получит ноль баллов; 76-80% — один балл; 81-85% — два балла; 86-90% — три балла; 91-95% — четыре балла; 96-100% — пять баллов.

Также Минтранс предлагает оценивать доля самолетов авиакомпании, которые находятся только в российском реестре воздушных судов.

Механизм распределения допусков на рейсы за рубеж, при котором учитывается объем перевозок по России за месяц, был введен летом 2022 года. До этого Росавиация ввела временный алгоритм по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок и временной передаче допусков от одного перевозчика к другому.

В начале мая «Известия» сообщили, что правительство сократило поддержку для авиаперевозчиков на региональные рейсы в облет Москвы на 1,4–1,5 млрд руб. Финансирование уменьшили в рамках общего снижения расходов федерального бюджета. В связи с этим авиакомпании начали корректировать свои программы и отменять часть запланированных рейсов. В Росавиации после этого сообщили, что вместе с авиакомпаниями корректируют маршруты рейсов для сохранения субсидий на наиболее значимые направления.