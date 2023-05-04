Росавиация обещала сохранить субсидируемые рейсы на значимых направлениях

Росавиация — о сокращении субсидий на рейсы: полеты на значимых направлениях сохранят

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Росавиация совместно с авиакомпаниями корректирует маршруты рейсов для сохранения субсидий на наиболее значимые направления. Так в ведомстве прокомментировали материал «Известий» о сокращении поддержки перевозчиков на выполнение региональных полетов.

Корректировку регулятор объяснил «оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок». В процессе также участвуют региональные власти. Росавиация пообещала в ближайшее время подготовить актуализированный список субсидируемых маршрутов.

«Авиакомпаниям рекомендовано при пересмотре маршрутной сети исходить из принципа эффективного перераспределения бюджетных средств и сохранения приемлемого уровня доступности авиаперевозок», — говорится в сообщении.

Утром газета «Известия» со ссылкой на источники написала, что правительство сократило поддержку для авиакомпаний на выполнение региональных рейсов в облет Москвы. По данным двух собеседников издания, финансирование сократили с 9 млрд до примерно 7,5 млрд руб. По данным третьего источника, программу урезали на 1,4 млрд руб. Причину сокращения расходов связывают с секвестированием бюджета.

Один из источников уточнил, что больше всего не вошедших в новую программу маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.