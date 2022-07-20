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Авиавласти изменили механизм распределения допусков на рейсы за рубеж

Оперативная передача допусков от одной авиакомпании к другой стала возможна в марте, когда был введен временный алгоритм. Теперь при их распределении межведомственная комиссия будет учитывать объем перевозок по России за месяц
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Межведомственная комиссия по допуску авиаперевозчиков на международные рейсы будет принимать решение на основании данных об объеме перевозок авиакомпании внутри России за месяц, сообщила РБК пресс-служба Росавиации.

«Членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии», — сообщили в пресс-службе.

В марте в России ввели временный алгоритм по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок и временной передаче допусков от одного перевозчика к другому. Он был разработан для повышения транспортной доступности и мобильности россиян на период действия санкций и будет действовать «до принятия решения о снятии ограничений».

В прошлой версии алгоритма распределения допусков на международные линии не учитывался объем перевозок внутри России. Для передачи допуска от другой авиакомпании авиаперевозчик должен был подать соответствующее заявление. Можно также обратиться за допуском на рейсы по линии, если другой не выполняет полеты по ней в течение семи дней до заседания комиссии.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Алгоритм принят для реализации поручения президента Владимира Путина от 22 апреля, согласно которому правительство должно обеспечить российским авиакомпаниям пассажиропоток в 100 млн человек до конца года. Для этого предполагаются субсидии в размере не менее 110 млрд руб. На совещании по развитию авиаперевозок глава государства отмечал, что необходимо поддерживать операционную деятельность авиакомпаний, не перекладывая на пассажиров дополнительные расходы, и обеспечивать большую доступность билетов.

В конце июня Росавиация провела отбор авиакомпаний, которые получат субсидии. Ведомство одобрило заявки 32 из 34 авиакомпаний, обратившихся за поддержкой. Больше всех получит «Аэрофлот» (25,7 млрд руб.), на втором месте — S7 (22 млрд руб.), на третьем — лоукостер «Победа» (14 млрд руб.).

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