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Пандемия коронавируса ,  
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В Минэнерго заявили о беспрецедентном падении спроса на нефть в апреле

На пике спрос падал почти на 30 млн барр. в сутки, то есть сокращался на 30%. «Таких ситуаций не было никогда», — отметил замглавы Минэнерго Павел Сорокин
Павел Сорокин
Павел Сорокин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Мировой спрос на нефть в апреле на пике падал почти на 30 млн барр. в сутки, рассказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин в интервью, которое транслировалось на онлайн-ресурсах фонда «Росконгресс».

«Мы оказались в беспрецедентной ситуации. На пике в апреле спрос падал почти на 30 млн барр. в сутки, то есть это 30% сокращения спроса на нефть и нефтепродукты. Таких ситуаций не было никогда — ни в условиях пандемии, ни в условиях войн, ни в условиях экономических кризисов», — сказал Сорокин.

По его словам, в Минэнерго ожидали, что пандемия коронавируса окажет влияние на мировой спрос нефти, но то, что «это будет 30 млн барр. в сутки, было тяжело прогнозировать кому угодно».

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Замминистра считает, что мир не скоро вернется к прежним уровням потребления нефти, так как удаленное общение между людьми еще долго будет оказывать влияние на спрос на нефть, однако уже сейчас видны «первые ростки и первые признаки восстановления» спроса. «Мы видим по динамике на НПЗ в Европе, по динамике на заправках <...> легкое улучшение показателей. Если раньше можно было говорить о снижении спроса на 50–70% на заправках, то сейчас от 40 до 60%, то есть это увеличение на 15%», — отметил Сорокин.

Замглавы Минэнерго отметил, что Россия рассчитывает достичь максимального уровня сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в кратчайший срок, при этом российские компании смогут восстановить добычу нефти достаточно быстро. Большинству из них на это потребуется несколько недель, другим — около месяца, считает он. «Мы рассчитываем выйти на максимальный уровень сокращения в кратчайший возможный срок. Здесь для этого прикладываются все усилия», — сказал Сорокин.

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По его словам, Минэнерго планирует регулярно публиковать статистику по добыче, чтобы мировой рынок видел усилия России по выполнению сделки. «Те объемы, которые сейчас были сокращены, можно возвратить на рынок достаточно быстро», — заключил замминистра.

В начале марта страны — участницы ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки. Она прекратила действовать 1 апреля, после чего лимиты на добычу нефти, установленные в картеле, были сняты. Распад соглашения негативно повлиял на мировой рынок нефти, вызвав обвал котировок на 30%. Позднее нефть отыграла часть падения, но к прежним ценам не вернулась. Помимо этого цены на сырье снизились также из-за последствий пандемии коронавируса: введенные странами ограничения, в том числе на перелеты и поездки, привели к падению спроса на нефть.

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На фоне ухудшения обстановки на нефтяном рынке страны — участницы ОПЕК+ провели серию переговоров и 12 апреля договорились о рекордном сокращении добычи. Новая сделка вступила в силу 1 мая. Участники картеля договорились снизить производство на 9,7 млн барр. в сутки. Это ограничение будет действовать два месяца (май и июнь), затем в течение второго полугодия страны ОПЕК+ будут сокращать добычу на 7,7 млн барр., а с 1 января 2021 года — на 5,8 млн барр. в сутки.

Авторы: Мария Лисицына, Михаил Юшков
Теги: Минэнерго, падение спроса, нефть
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