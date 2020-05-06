В Минэнерго заявили о беспрецедентном падении спроса на нефть в апреле

На пике спрос падал почти на 30 млн барр. в сутки, то есть сокращался на 30%. «Таких ситуаций не было никогда», — отметил замглавы Минэнерго Павел Сорокин

Павел Сорокин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Мировой спрос на нефть в апреле на пике падал почти на 30 млн барр. в сутки, рассказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин в интервью, которое транслировалось на онлайн-ресурсах фонда «Росконгресс».

«Мы оказались в беспрецедентной ситуации. На пике в апреле спрос падал почти на 30 млн барр. в сутки, то есть это 30% сокращения спроса на нефть и нефтепродукты. Таких ситуаций не было никогда — ни в условиях пандемии, ни в условиях войн, ни в условиях экономических кризисов», — сказал Сорокин.

По его словам, в Минэнерго ожидали, что пандемия коронавируса окажет влияние на мировой спрос нефти, но то, что «это будет 30 млн барр. в сутки, было тяжело прогнозировать кому угодно».

Замминистра считает, что мир не скоро вернется к прежним уровням потребления нефти, так как удаленное общение между людьми еще долго будет оказывать влияние на спрос на нефть, однако уже сейчас видны «первые ростки и первые признаки восстановления» спроса. «Мы видим по динамике на НПЗ в Европе, по динамике на заправках <...> легкое улучшение показателей. Если раньше можно было говорить о снижении спроса на 50–70% на заправках, то сейчас от 40 до 60%, то есть это увеличение на 15%», — отметил Сорокин.