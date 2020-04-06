В первом регионе России снизили цены на АЗС после обвала цен на нефть

Нефтяная компания из Якутии первой в России снизила цены на бензин и дизель на ряде своих АЗС больше, чем на рубль за литр. Но поставщики топлива в Москве и других регионах не планируют снижать цены

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Якутская нефтяная компания «Саханефтегазсбыт» с 6 апреля снизила цены на АЗС Нагорнинской и Томмотской нефтебаз, в селах Нижний Бестях и Качикатцы, сообщила ее пресс-служба. На этих заправках цены на литр бензина АИ-95 и АИ-92 упали на 0,5—1,10 руб., на дизельное топливо — на 0,5—1,20 руб. Так, на АЗС Нагорнинской нефтебазы цена литра АИ-95 с 6 апреля составила 49 руб., а АИ-92 — 47,9 руб.

«Корректировка цен в сторону уменьшения стала возможной благодаря сложившемуся положению на оптовом рынке. С марта этого года у поставщиков «Саханефтегазсбыта» цены на нефтепродукты начали снижаться», — говорит генеральный директор компании Виктор Лебедев (его слова приводятся в сообщении).

Компания не повышала цен на топливо с января 2019 года, говорится на ее сайте.

Это первый случай снижения цен на бензин в России после обвала нефтяных котировок. Мировые цены на нефть упали с февральского уровня выше $50 за баррель до менее $25 за баррель в конце марта на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса и развала сделки ОПЕК+ о сдерживании добычи, а также начала ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. 6 апреля, после того как стало известно о возобновлении переговоров между участниками ОПЕК+, баррель нефти уже торговался по $32,5.

На оптовых торгах топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин АИ-92 с поставкой на Дальнем Востоке и в Сибири (включает Якутию) подешевел за неделю с 30 марта по 6 апреля на 3%, до 41,205 тыс. за 1 т, АИ-95 — снизился на 6,2%, до 41,767 тыс. руб за 1 т.