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Падение цен на нефть ,  
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В первом регионе России снизили цены на АЗС после обвала цен на нефть

Нефтяная компания из Якутии первой в России снизила цены на бензин и дизель на ряде своих АЗС больше, чем на рубль за литр. Но поставщики топлива в Москве и других регионах не планируют снижать цены
BRENT BR-5.20 $32,5 -0,91%
Фото: sngsykt / Facebook

Якутская нефтяная компания «Саханефтегазсбыт» с 6 апреля снизила цены на АЗС Нагорнинской и Томмотской нефтебаз, в селах Нижний Бестях и Качикатцы, сообщила ее пресс-служба. На этих заправках цены на литр бензина АИ-95 и АИ-92 упали на 0,5—1,10 руб., на дизельное топливо — на 0,5—1,20 руб. Так, на АЗС Нагорнинской нефтебазы цена литра АИ-95 с 6 апреля составила 49 руб., а АИ-92 — 47,9 руб.

«Корректировка цен в сторону уменьшения стала возможной благодаря сложившемуся положению на оптовом рынке. С марта этого года у поставщиков «Саханефтегазсбыта» цены на нефтепродукты начали снижаться», — говорит генеральный директор компании Виктор Лебедев (его слова приводятся в сообщении).

Компания не повышала цен на топливо с января 2019 года, говорится на ее сайте.

Это первый случай снижения цен на бензин в России после обвала нефтяных котировок. Мировые цены на нефть упали с февральского уровня выше $50 за баррель до менее $25 за баррель в конце марта на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса и развала сделки ОПЕК+ о сдерживании добычи, а также начала ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. 6 апреля, после того как стало известно о возобновлении переговоров между участниками ОПЕК+, баррель нефти уже торговался по $32,5.

На оптовых торгах топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин АИ-92 с поставкой на Дальнем Востоке и в Сибири (включает Якутию) подешевел за неделю с 30 марта по 6 апреля на 3%, до 41,205 тыс. за 1 т, АИ-95 — снизился на 6,2%, до 41,767 тыс. руб за 1 т.

Однако глава Минэнерго Александр Новак еще 10 марта в интервью «России 24» говорил, что обвал цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России на заправках. «Цены стабильны и не превышают уровень инфляции», — уточнил он. По его словам, правительство еще в 2018 году создало надежный инструмент, позволяющий «сглаживать и нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения» — демпфирующую надбавку. Компании получают из бюджета компенсацию, если вынуждены удерживать цены на заправках в России ниже, чем при продаже топлива на экспорт, а при более низких ценах бензина за рубежом, наоборот, доплачивают в бюджет.

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Другие российские владельцы АЗС — и независимые, крупные нефтяные компании — не снижают цены бензин и дизтопливо. «Потребители прекрасно осознают: обвал рублевого курса крайне негативно отражается на экономике бизнеса по продаже продуктов переработки нефти. В связи с этим ценники на наших АЗС пока стабилизированы. Роста не будет», — говорил в интервью «Вестям 24» президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов 19 марта.

По данным Московской топливной ассоциации, за последние три недели цены на заправках Москвы практически не менялись. АИ-92 в среднем стоил 43,05 руб. за литр, АИ-95 — 47,11 руб. за литр. Представители «Роснефти» и «Газпром нефти» не ответили на запросы РБК.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: цена на бензин, АЗС, Якутия
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