Перевозчиками команд ЧМ-2018 по футболу станут «Аэрофлот» и «Россия»

Футбольные команды во время Чемпионата мира по футболу 2018 будут перевозить авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», сообщили РБК источники. Сборная России полетит «Аэрофлотом». Доход от перевозок эксперты оценивают в 1 млрд рублей.

Авиакомпания «Аэрофлот» и ее «дочка» «Россия» будут возить сборные на игры Чемпионата мира по футболу 2018 года, сказал РБК источник, близкий к оргкомитету, и подтвердил источник, знакомый с условиями соглашения.

Представители «Аэрофлота» и «России» отказались от комментариев.

Согласно анализу, проведенному РБК, в расписании некоторых аэропортов в городах-участниках ЧМ-2018 уже появились прямые нерегулярные рейсы из городов базирования команд, с которыми нет прямого сообщения. Кодировка большинства рейсов FV, что соответствует коду «России» в IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта). Например, на матч Египет — Уругвай 15 июня в Екатеринбурге сборная Египта полетит из Грозного, прямого регулярного рейса между этими двумя городами нет. В расписании «Кольцово» есть единственный рейс по этому маршруту 13 июня. На матч 24 июня в Екатеринбург сборная Сенегала полетит из Калуги. Прямого регулярного сообщения между Калугой и Екатеринбургом нет, но 22 июня стоит рейс «России».

Где пройдут матчи ЧМ-2018 Футбольное первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Пассажиры с паспортом болельщика смогут бесплатно добираться на матчи на специальных поездах РЖД. На матчи сборной России «Аэрофлот» перевезет местных болельщиков за 5 рублей.

В Qatar Airways, который является партнером FIFA с 2017 года, не ответили на запрос РБК. Пресс-атташе российской сборной переадресовал вопрос в FIFA.

«Сборная России будет базироваться в Москве, а стоимость одного чартера в среднем по России под подобные цели составляет 4-5 млн рублей туда-обратно», — рассчитал руководитель группы по работе с клиентами транспортной отрасли Deloitte Денис Похазников. Получается, что один рейс обойдется клиентам перевозчиков в 2-2,5 млн руб. Источник РБК говорит, что обе авиакомпании сделают по 200 рейсов с учетом технических перелетов. Таким образом, общий доход двух авиакомпаний может составить 0,8-1 млрд руб. или по 400-500 млн руб. для каждой авиакомпании.

По подсчетам аналитика компании «Финам» Алексея Калачева, примерная себестоимость авиарейсов в 2018 году у авиакомпании «России» может составить в среднем от 1,3 до 1,5 млн руб. Исходя из этих цифр, себестоимость перевозок составит 260-300 млн руб.

Исходя из этих расчетов, авиакомпании могут заработать на перевозке футбольных команд по 140-200 млн руб.

«Россия» является официальным перевозчиком и партнером футбольного клуба «Зенит» с 2014 года, а сам «Аэрофлот» — официальный перевозчик футбольных клубов «ЦСКА» и «Манчестер Юнайтед», олимпийской сборной России.

В 2017 году авиакомпания «Россия» перевозила команды, участвующие в Кубке конфедераций. Тогда официальным перевозчиком тоже был Qatar Airways, а «Россия» выступила его партнером. В самой «России» не раскрывают, сколько авиакомпания заработала на перевозке команд во время Кубка.

Глава Минтранса Максим Соколов в январе говорил, что министерство рассматривает возможность разрешить иностранным авиакомпаниям совершать чартерные полеты внутри страны на период чемпионата мира по футболу 2018 года. Как позже в феврале сообщала Росавиация, иностранные авиакомпании пока не подали ни одной заявки.