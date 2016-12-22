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ЧМ-2018 принесет рестораторам дополнительные 13 млрд руб.
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ЧМ-2018 принесет рестораторам дополнительные 13 млрд руб.
ЧМ-2018, 14:01
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ЧМ-2018 принесет рестораторам дополнительные 13 млрд руб.
Проведение чемпионата мира по футболу-2018 увеличит оборот общепита в России на 0,9% и даст ресторанам 13 млрд руб. дополнительной выручки. Снижение доходов населения с 2014 года значительно усложнило ситуацию на ресторанном рынке
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Проведение глобальных спортивных мероприятий позитивно влияет на ресторанный бизнес — к такому выводу пришли аналитики «РБК Исследования рынков». В условиях падения доходов населения многие компании российского ресторанного рынка столкнулись со снижением трафика и среднего чека. Рестораторы надеются, что чемпионат мира по футболу позволит вновь привлечь россиян в рестораны, кафе и бары страны, а также получить дополнительный поток иностранных туристов.

Проведение Олимпийских игр и Гран-при «Формулы-1» в Сочи в 2014 году стало драйвером развития ресторанных проектов, отмечает руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков» Инга Микаелян. Во время Олимпиады Сочи посетили более 1,3 млн болельщиков из 126 стран мира, говорится в исследовании. Если за год до Олимпиады, в 2013-м, ресторанный рынок Сочи развивался на уровне, близком к среднему, то по итогам 2014 года Краснодарский край стал одним из лидеров по темпам развития оборота общественного питания в России, показав рост на 11%. В целом российский рынок общепита вырос в 2014 году всего на 2%. Разница в динамике позволила оценить влияние на него Олимпиады и Гран-при «Формулы-1». По оценкам аналитиков, в денежном выражении вклад этих спортивных событий в российский ресторанный рынок составил 5 млрд руб., что дало ему 0,4% дополнительного прироста.

Аналитики ожидают, что вклад предстоящего чемпионата мира по футболу в развитие ресторанного рынка будет не менее весомым. По прогнозам Ростуризма, во время проведения ЧМ-2018 Россию посетят около 1,5 млн иностранцев — это сопоставимо с числом болельщиков, приехавших на Олимпиаду в Сочи в 2014 году. Но чемпионат будет длиться в два раза дольше и пройдет в 11 городах России, поэтому его вклад в развитие ресторанного рынка будет в два раза больше, считают аналитики.

«По нашим оценкам, чемпионат мира по футболу принесет в «копилку» ресторанного рынка дополнительные 13 млрд руб., что ускорит его развитие на 0,9% [по итогам года]», — говорит Микаелян. Наиболее ощутимым будет эффект для Москвы и Санкт-Петербурга, где пройдут 19 из 64 матчей. В целом аналитики ожидают, что в этом году оборот российского ресторанного рынка вырастет на 6,4% и составит 1,5 трлн руб.

Не едят

По оценкам «РБК Исследования рынков», падение доходов населения, наблюдаемое с 2014 года, значительно усложнило ситуацию на рынке общественного питания. Снижение потребительской активности заметили почти все игроки ресторанного рынка. Но благодаря ожидаемому росту доходов населения и популярности внутреннего туризма он может вернуться к росту. По прогнозам аналитиков, объем рынка общественного питания в 2017 году впервые с 2015-го мог вырасти на 0,3%, до 1,35 трлн руб. Средний чек в ресторанах российских городов-миллионников в 2017 году, по данным 2ГИС, вырос на 2% и составил 1259 руб. против 1232 руб. годом ранее. Число ресторанов в 15 крупнейших городах России выросло за прошлый год на 3%, сейчас их 6101. Городом с самым высоким средним чеком среди миллионников, а также лидером по числу ресторанов остается Москва.

Проведение крупных спортивных мероприятий влияет на ресторанный рынок, согласен исполнительный директор консалтинговой компании Restcon Андрей Петраков. Летом кафе и рестораны во многих городах испытывают определенный недостаток посетителей и можно рассчитывать, что ЧМ-2018 даст дополнительную аудиторию заведениям общепита в тех городах, где будут проходить матчи, считает он. В первую очередь это касается ресторанов и кафе средней ценовой категории со средним чеком в пределах 1 тыс. руб. «Массовый болельщик небогат, поэтому футбол и спортивные мероприятия обычно ассоциируются с недорогими заведениями средней ценовой категории, где в изобилии есть пиво и закуски и где можно неформально провести время», — добавляет Петраков.

Увеличения потока гостей в период проведения ЧМ-2018 ожидают и в ресторанах KFC, которые есть практически во всех городах, где пройдут матчи, рассказала представитель Yum! Brands (развивает сети KFC и Pizza Hut) в России Ирина Гущина. По ее прогнозам, пользоваться спросом будут блюда и специальные предложения для компаний гостей.

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров настроен скептичнее. «Я думаю, что ни один ресторатор не заметит этого роста. Но даже если он будет, то предлагаю аналитикам и экспертам подумать, как может кратковременный рост оборотов ресторана на 10–20% в течение всего одного месяца отразиться на годовом обороте, это будет 1% годового роста. Поэтому мы ничего не ожидаем», — говорит он.

Летом в России впервые пройдет финальная часть чемпионат мира по футболу ФИФА. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: рестораны , чемпионат мира по футболу-2018
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