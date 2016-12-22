Сербия объявила о переговорах с Москвой и Минском по поставкам МиГ-29

В британской лаборатории не смогли установить происхождение «Новичка»

Саудовская Аравия обвинила хуситов в нападении на танкер

В Германии при столкновении поездов в метро пострадали более 30 человек

Цена криптовалютного рынка снизилась на 50% за первый квартал 2018 года

Сирийская тройка: как Россия балансирует между Турцией и Ираном

В Европе предупредили о возможной задержке половины авиарейсов

Защита обжаловала арест братьев Магомедовых

СК возбудил новое дело против бывшего главы правительства Дагестана

Украина запретит въезд высланным из ЕС российским дипломатам

ФИФА отчиталась о продаже почти 1,7 млн билетов на матчи ЧМ-2018

Россельхознадзор предложил расширить список поставщиков томатов из Турции

СПЧ предупредил об убытках инвесторов в случае блокировки Telegram

Закон о новом налоге для нефтяников приняли в первом чтении

В ВШЭ объяснили позицию по публикации видео с Песковым

Новая серия «Простоквашино» за 6 часов набрала почти 3 млн просмотров‍

Эрдоган и Путин запустили строительство АЭС «Аккую» в Турции

Адвокат Савченко отказался представлять ее интересы в суде

Прокуратура потребовала 1,5 года за фото во «ВКонтакте»

«Транснефть» остановила переговоры с «Суммой» о порте Новороссийска

Роспотребнадзор создаст черный список производителей сырной продукции

ФАС предложила запретить банкам упоминать в рекламе о госучастии

В ФБК анонсировали учредительный съезд партии Навального

В десятку рейтинга зарплат КХЛ вошли семь игроков СКА и ЦСКА

Путин разрешил определять степень опьянения водителей по анализу крови

МИД рассказал об отказе НАТО в визах для российских дипломатов

В суде обжаловали арест экс-главы «Интекса» Максидова по делу Магомедовых

Великобритания предсказала «годы вызовов» со стороны России

Путин запретил рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ

В МИДе подсчитали проголосовавших на Украине россиян