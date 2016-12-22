ФИФА отчиталась о продаже почти 1,7 млн билетов на матчи ЧМ-2018

Почти 1,7 млн билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в России, были проданы с сентября 2017 года, сообщает сайт ФИФА. 53% из них купили болельщики из-за рубежа.
Во вторник завершился второй этап продажи билетов. С 13 марта в порядке живой очереди были выкуплены 394 тыс. 433 билета. Более половины из них (216 тыс. 134) досталась болельщикам из России. 16 тыс. 462 билета купили жители США, далее следуют Аргентина (15 тыс. 006), Колумбия (14 тыс. 755), Мексика (14 тыс. 372) и Бразилия (9 тыс. 962). Из европейских стран больше всех билетов приобрели болельщики из Германии (5 тыс. 974).
Всего с момента начала продаж в сентябре 2017 года было продано 1 млн 698 тыс. 049 билетов.
Спрос на билеты в несколько раз превышал предложение. Как сообщала ФИФА, только за период с 5 декабря 2017 года по 31 января поступило почти 5 млн заявок. Обладатели билетов определялись путем случайной жеребьевки.
Заключительный этап продажи билетов начнется 18 апреля и продлится до окончания турнира.Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Саранск.