Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,93 57,28 EUR Нал. 71,21 70,41 USD Бирж. 57,62 +0,13 EUR Бирж. 70,69 -0,04 USD ЦБ. 57,54 +0,25 EUR ЦБ. 70,92 +0,32 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7361,00 +318,70 MOEX 2260,61 +0,18% RTS 1236,13 +0,17% Brent 68,12 +0,81% DJIA 23857,38 +0,90% Nasdaq 6923,52 +0,78% FTSE 7041,11 -0,22%
ФИФА отчиталась о продаже почти 1,7 млн билетов на матчи ЧМ-2018
Лента новостей
Саудовская Аравия обвинила хуситов в нападении на танкер 18:31, Общество В Германии при столкновении поездов в метро пострадали более 30 человек 18:31, Общество Цена криптовалютного рынка снизилась на 50% за первый квартал 2018 года 18:30, Крипто Сирийская тройка: как Россия балансирует между Турцией и Ираном 18:25, Мнение В Европе предупредили о возможной задержке половины авиарейсов 18:23, Экономика Защита обжаловала арест братьев Магомедовых 18:17, Общество СК возбудил новое дело против бывшего главы правительства Дагестана 18:11, Общество Украина запретит въезд высланным из ЕС российским дипломатам 18:04, Политика ФИФА отчиталась о продаже почти 1,7 млн билетов на матчи ЧМ-2018 17:56, Общество Россельхознадзор предложил расширить список поставщиков томатов из Турции 17:56, Общество СПЧ предупредил об убытках инвесторов в случае блокировки Telegram 17:56, Технологии и медиа Закон о новом налоге для нефтяников приняли в первом чтении 17:41, Бизнес В ВШЭ объяснили позицию по публикации видео с Песковым 17:37, Общество Новая серия «Простоквашино» за 6 часов набрала почти 3 млн просмотров‍ 17:36, Общество Эрдоган и Путин запустили строительство АЭС «Аккую» в Турции 17:32, Экономика Адвокат Савченко отказался представлять ее интересы в суде 17:29, Общество Прокуратура потребовала 1,5 года за фото во «ВКонтакте» 17:28, Политика «Транснефть» остановила переговоры с «Суммой» о порте Новороссийска 17:28, Бизнес Роспотребнадзор создаст черный список производителей сырной продукции 17:27, Бизнес ФАС предложила запретить банкам упоминать в рекламе о госучастии 17:05, Финансы В ФБК анонсировали учредительный съезд партии Навального 17:03, Политика В десятку рейтинга зарплат КХЛ вошли семь игроков СКА и ЦСКА 17:01, Спорт Путин разрешил определять степень опьянения водителей по анализу крови 16:52, Общество МИД рассказал об отказе НАТО в визах для российских дипломатов 16:49, Политика В суде обжаловали арест экс-главы «Интекса» Максидова по делу Магомедовых 16:36, Общество Великобритания предсказала «годы вызовов» со стороны России 16:31, Политика Путин запретил рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ 16:30, Общество В МИДе подсчитали проголосовавших на Украине россиян 16:28, Политика
ФИФА отчиталась о продаже почти 1,7 млн билетов на матчи ЧМ-2018
ЧМ-2018, 17:56
0
ФИФА отчиталась о продаже почти 1,7 млн билетов на матчи ЧМ-2018

Почти 1,7 млн билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в России, были проданы с сентября 2017 года, сообщает сайт ФИФА. 53% из них купили болельщики из-за рубежа.

Во вторник завершился второй этап продажи билетов. С 13 марта в порядке живой очереди были выкуплены 394 тыс. 433 билета. Более половины из них (216 тыс. 134) досталась болельщикам из России. 16 тыс. 462 билета купили жители США, далее следуют Аргентина (15 тыс. 006), Колумбия (14 тыс. 755), Мексика (14 тыс. 372) и Бразилия (9 тыс. 962). Из европейских стран больше всех билетов приобрели болельщики из Германии (5 тыс. 974).

Всего с момента начала продаж в сентябре 2017 года было продано 1 млн 698 тыс. 049 билетов.

Спрос на билеты в несколько раз превышал предложение. Как сообщала ФИФА, только за период с 5 декабря 2017 года по 31 января поступило почти 5 млн заявок. Обладатели билетов определялись путем случайной жеребьевки.

Заключительный этап продажи билетов начнется 18 апреля и продлится до окончания турнира.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Саранск.
Теги: ЧМ-2018 , Билеты
Главное
В британской лаборатории не смогли установить происхождение «Новичка» Политика
Материалы по теме
FIFA извинилась за проблемы с покупкой билетов на ЧМ-2018 Общество
Следить за ЧМ-2018 собрались более 40 млн россиян Общество
Путин ввел штрафы для спекулянтов билетами на матчи ЧМ-2018 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.