Bloomberg сообщил о падении морских поставок нефти из России

За неделю с 24 февраля по 3 марта поставки российской нефти по морю снизились на 14%, до 3,11 млн барр. в день. По данным Bloomberg, это не связано с решением властей сократить добычу

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Объем морских поставок нефти из России резко упал по сравнению с рекордными показателями прошлых недель, пишет Bloomberg. По подсчетам агентства, за семь дней по пятницу, 3 марта, общий объем морских поставок сократился до 3,11 млн барр. в день — это на 14% (или 526 тыс. барр. в день) меньше, чем в предыдущую неделю.

В среднем за четыре недели общий объем суточного морского экспорта упал на 80 тыс. барр., до 3,3 млн барр. в сутки. В начале февраля, по подсчетам Bloomberg, суточный объем поставок нефти по морю достигал 3,456 млн барр.

Агентство пишет, что все падение пришлось на порты Тихоокеанского региона. Отгрузки из балтийских и черноморских терминалов не изменились по сравнению с предыдущей неделей. Снижение экспорта из портов Тихого океана удалось частично компенсировать увеличением потоков из Арктики.

Bloomberg полагает, что падение объема поставок не связано с решением России сократить в марте добычу на 500 тыс. барр. в сутки (примерно на 5%), о котором ранее объявил вице-премьер Александр Новак. Как пишет агентство, «любое установленное сокращение потоков, скорее всего, будет наблюдаться в западных портах страны, где грузы продаются с 25-процентной скидкой по сравнению с теми, что поставляются из Тихого океана».

Решение сократить добычу было принято на фоне ограничений стран Запада. Эмбарго Евросоюза на импорт сырья начало действовать 5 декабря 2022 года, на импорт нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. С этого же времени установлены ценовые потолки на поставки нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны: для нефти — $60 за баррель, для светлых нефтепродуктов — $100, для темных — $45 за баррель. Россия в ответ запретила продавать нефть тем лицам и организациям, в контрактах с которыми фигурирует ценовой лимит.

В мартовском исследовании консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (бывшее McKinsey в России) отмечается, что российский рынок нефтесервиса остается одним из самых стабильных в мире, но если компании, зависящие от импортного оборудования, не будут развивать собственные возможности, добыча нефти в стране к 2030 году может упасть на 20%.