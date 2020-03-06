Тиньков прокомментировал суд с Налоговой службой США

Олег Тиньков (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Судебными разбирательствами российского бизнесмена Олега Тинькова занимаются его юристы. Об этом говорится в заявлении Тинькова, которое РБК передал его представитель.

«Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом (лейкемией. — РБК)», — сказал бизнесмен.

Тиньков также назвал нынешний этап в своей жизни самым сложным. «Надеюсь на бога, свое тело, друзей и вашу поддержку», — добавил предприниматель.

Ранее Тиньков признался, что в октябре 2019 года врачи диагностировали у него острую лейкемию. К настоящему времени он уже прошел несколько курсов химиотерапии.