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Тиньков прокомментировал суд с Налоговой службой США

Олег Тиньков (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Судебными разбирательствами российского бизнесмена Олега Тинькова занимаются его юристы. Об этом говорится в заявлении Тинькова, которое РБК передал его представитель.

«Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом (лейкемией. — РБК)», — сказал бизнесмен.

Тиньков также назвал нынешний этап в своей жизни самым сложным. «Надеюсь на бога, свое тело, друзей и вашу поддержку», — добавил предприниматель.

Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией
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Ранее Тиньков признался, что в октябре 2019 года врачи диагностировали у него острую лейкемию. К настоящему времени он уже прошел несколько курсов химиотерапии.

Власти США обвиняют Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд. Речь идет о событиях 2013 года, когда бизнесмен отказался от американского гражданства через три дня после выхода головной компании банка TCS Group Holding PLC на IPO на Лондонской бирже. По мнению Минюста США, Тиньков после выхода на IPO обладал акциями на $1 млрд, но подал недостоверную декларацию.

В конце февраля стало известно, что американская Налоговая служба инициировала судебные слушания в Лондоне по делу Тинькова. Британские власти выдали ордер на арест россиянина, но, как писало издание Daily Express, он выплатил залог в £20 млн.

Теги: Олег Тиньков, суд, США
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