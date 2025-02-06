Отправка металла из портов Юга подешевела на фоне падения спроса на зерно

Ставки фрахта на экспорт металлов снизились в январе из-за ослабления спроса на флот для зерна. Эксперты отмечают, что давление на рынок спровоцировано в том числе замедлением экономической активности в Европе

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Стоимость перевозки продукции черной металлургии из портов Азово-Черноморского бассейна снизилась в середине января 2025 года относительно декабря прошлого года в среднем на $1–3 за тонну в зависимости от объема партии и направления поставки. Это произошло на фоне слабой торговой активности на рынке зерна, которая традиционно влияет на уровень фрахтовых ставок в регионе, отметили аналитики Argus (соответствующий обзор есть в распоряжении РБК).

По данным агентства, перевозка стальной заготовки партиями по 3–5 тыс. т из Новороссийска в Зонгулдак (Турция) и турецкие порты Мраморного моря подешевела на $1 за тонну, до $14–18 и $16–20 соответственно. Транспортировка чугуна и стальной заготовки партиями по 8–10 тыс. т в Зонгулдак и Самсун (Турция) осталась на уровне $14–18. Фрахт сухогрузов дедвейтом 8–10 тыс. т для поставок чугуна в Маргеру (Италия) снизился на $3, до $28–32, а стоимость перевозки партий по 25–30 тыс. т упала не более чем на $3, до $18–22.

РБК направил запросы крупнейшим металлургическим компаниям.

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов не исключает влияние ситуации на рынке зерна на фрахтовые ставки — для перевозки металлургических грузов используется один и тот же тип судов. По его словам, последние два месяца на рынке наблюдается замедление экспорта зерна из Азово-Черноморского региона со стороны России и Украины, что связано, в частности, со снижением предложения: урожай зерна в 2024 году был существенно ниже, чем в прошлые два сезона.

Что еще влияет на ставки фрахта

В январе действительно наблюдалось значительное снижение ставок фрахта для балкеров из-за низкой активности в праздничные дни, подтверждает Сергей Фролов, управляющий партнер NEFT Research. В феврале цены по-прежнему ниже среднего сезонного уровня. С такими данными соглашается Максим Худалов, главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал», но прямой связи между ставками и ослабевшим спросом на зерно он не видит. Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов объясняет снижение стоимости перевозок стальной продукции в Европу в том числе сезонным фактором.

Эксперты сходятся во мнении, что причиной также служит сокращение спроса на прокат на европейском направлении из-за замедления экономической активности на этом рынке. По мнению Худалова, высокие цены на энергоресурсы, вероятно, будут способствовать ликвидации собственных сталелитейных мощностей в Европе. К концу года это может привести к возникновению дефицита проката, росту цен на него и росту ставок, поскольку желающих поставить в ЕС прокат «будет немало», полагает он.

Что будет со спросом на сталь World Steel Association прогнозировала, что мировой спрос на сталь по итогам 2024 года снизится почти на 1%, до 1,75 млрд т. В прогнозе на 2025 год говорилось, что потребление будет восстанавливаться: ожидается, что спрос вырастет на 1,2% и достигнет 1,77 млрд т. В развивающихся странах, за исключением Китая, в ассоциации допускали рост до 4,2% в 2025 году. В то же время производство стали в мире в 2024 году достигло 1,84 млрд т, сократившись на 0,9%.

С 1 января 2026 года в Евросоюзе вступит в силу запрет на импорт российского чугуна, предусмотренный 12-м пакетом санкций. В переходный период на 2024 и 2025 годы установлены квоты: до 31 декабря 2024 года объем разрешенного экспорта чугуна составил 1,14 млн т, а на 2025 год — 700 тыс. т.

По данным обзора Argus, значительная часть квоты на импорт чугуна на 2025 год уже выбрана. В период с сентября по декабрь 2024 года основной покупатель — Италия — импортировал 216 тыс. т российского чугуна, которые будут учтены в рамках текущей квоты. Кроме того, до конца января ожидалась отправка еще около 190 тыс. т из Новороссийска, что также войдет в общий лимит на этот год. Таким образом, более половины годовой квоты будет использовано в ближайшие месяцы, и, по мнению участников рынка, она может быть исчерпана уже весной. В целом экспорт металлопродукции из Новороссийска в декабре составил 750 тыс. т, что на 53 тыс. т больше, чем в ноябре. Перевалка черных металлов в порту Туапсе также выросла на 38,1 тыс. т, достигнув 315,2 тыс. т.

Турция, в свою очередь, нацелена на защиту внутреннего рынка, страна объявила о введении импортных пошлин на ряд видов стального проката из России, Китая, Японии и Индии, указывают собеседники РБК. «Помимо этого, продолжает слабеть турецкая лира, что также негативно сказывается на импортерах», — говорит Красноженов.

Турецкие пошлины на стальной прокат При ввозе в Турцию российской плоской стали в зависимости от производителя применяются наценки от 6,1% до 9%. Пошлина в 9% коснется японских и индийских поставщиков стали (кроме одного — Tata Steel, которому назначили 6,1%). Китайским экспортерам Турция установила самую крупную пошлину в размере 43,31%, за исключением семи компаний, для которых эта наценка будет варьироваться от 15 до 36%. Пошлины вступили в силу с 11 октября 2024 года сроком на пять лет.

Почему снижается торговая активность на рынке зерна

Сбор зерна в России в 2024 году, по предварительным данным Минсельхоза, составил 128 млн т, окончательный итог ожидается на уровне 130 млн т. Для сравнения, в 2023 году был собран второй по объему в истории России урожай зерна — около 143 млн т, поясняет Сизов.

Кроме этого, на объемы экспорта зерна во втором полугодии прошлого года повлияли высокие темпы вывоза в первой половине года. По итогам января экспорт российской пшеницы — основной зерновой культуры — оценивается на уровне 2,1 млн т. По словам Сизова, это самый низкий показатель с января 2022 года. По сравнению с январем предыдущего 2023-го экспорт упал в 1,5 раза — тогда он составлял 3,6 млн т. По итогам текущего 2024/25 сельхозгода (длится с начала июля по конец июня следующего года) российский экспорт пшеницы может составить 42,8 — почти на 10 млн т ниже, чем в прошлом сезоне, оценивает директор «СовЭкона». По экспорту зерновых в целом его прогноз — около 51 млн т против 71 млн т в прошлом сезоне.

Снижение объемов перевозок зерна также заметно на железнодорожном транспорте, где зафиксировано падение на 26,1%, до 1,8 млн т по сравнению с показателями января 2024 года, отмечает Фролов. По его оценке, основным фактором, способствующим уменьшению объемов поставок зерна, стало сокращение урожая пшеницы в южных регионах России, который в 2024 году снизился на 6 млн т по сравнению с 2023 годом. «К концу 2024 года экспортный потенциал южных портов был исчерпан на 70%», — добавил эксперт. Внутренние цены на зерно в России растут, в то время как мировые цены падают, что вынуждает экспортеров снижать свою активность.