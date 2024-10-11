Турция установила пошлины на импорт стали из России, КНР, Индии и Японии

Чусовской металлургический завод, производство стали, Пермский край (Фото: Константин Кокошкин / Russian Look / Global Look Press)

Министерство торговли Турции провело демпинговое расследование по импорту горячекатаной плоской стали и приняло антидемпинговые меры в отношении производителей из России, Китая, Японии и Индии, следует из публикации на сайте кабмина.

Расследование показало, что импорт этой стали «нанес ущерб отечественной производственной отрасли», что и привело к внесению изменений в турецкое Положение о предотвращении недобросовестной конкуренции.

В результате при ввозе в Турцию российской плоской стали в зависимости от производителя будут применяться наценки от 6,1% до 9%.

Пошлина в 9% коснется японских и индийских поставщиков стали (кроме одного — Tata Steel, которому назначили 6,1%). Китайским экспортерам Турция установила самую крупную пошлину в размере 43,31%, за исключением семи компаний, для которых эта наценка будет варьироваться от 15 до 36%.

Меры перестанут действовать через пять лет, добавляется в публикации.