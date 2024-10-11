Турция установила пошлины на импорт стали из России, КНР, Индии и Японии
Министерство торговли Турции провело демпинговое расследование по импорту горячекатаной плоской стали и приняло антидемпинговые меры в отношении производителей из России, Китая, Японии и Индии, следует из публикации на сайте кабмина.
Расследование показало, что импорт этой стали «нанес ущерб отечественной производственной отрасли», что и привело к внесению изменений в турецкое Положение о предотвращении недобросовестной конкуренции.
В результате при ввозе в Турцию российской плоской стали в зависимости от производителя будут применяться наценки от 6,1% до 9%.
Пошлина в 9% коснется японских и индийских поставщиков стали (кроме одного — Tata Steel, которому назначили 6,1%). Китайским экспортерам Турция установила самую крупную пошлину в размере 43,31%, за исключением семи компаний, для которых эта наценка будет варьироваться от 15 до 36%.
Меры перестанут действовать через пять лет, добавляется в публикации.
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