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«Коммерсантъ» узнал о просьбе «Ростеха» к Путину об энергоблоках в Крыму

«Коммерсантъ»: «Ростех» попросил Путина отдать ему новые генерации в Крыму
Глава госкорпорации Сергей Чемезов в письме попросил президента без конкурса отдать ему строительство новых энергоблоков в Крыму и Тамани общей мощностью 1 ГВт, пишет газета. Путин согласился
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента Владимира Путина сделать подконтрольное госкорпорации ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ТПЭ) единственным поставщиком новых генерирующих объектов в Крыму и Тамани общей мощностью 1 ГВт, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма от 10 января.

По словам собеседников газеты, компания рассчитывает построить новые энергоблоки на достраиваемой ею ТЭС «Ударная» на 560 МВт в Тамани и эксплуатируемой ею ТЭС «Таврическая» на 470 МВт в Крыму. Чемезов в письме предложил «незамедлительно и на бесконкурсной основе» начать строительство. Путин поставил визу «согласен для Крыма и Тамани», сообщает издание.

Минэнерго, как пишет глава «Ростеха», определило необходимость построить дополнительные энергоблоки 250 МВт в Крыму и 750 МВт в Краснодарском крае из-за прогнозируемого там дефицита мощности. Конкурс на строительство планируется провести единым лотом во втором квартале 2024 года. ТПЭ уже был подрядчиком строительства двух ТЭС на 940 МВт в Крыму — Балаклавской и Таврической.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

«Ростех» рассчитывает построить новые энергоблоки к 2027–2028 годам. Чемезов в письме назвал строительство на площадках «Ударной» и Таврической ТЭС «самым простым и эффективным решением». Госкорпорация предлагает использовать газовые турбины ГТД-110М (их производит входящая в «Ростех» Объединенная двигателестроительная корпорация) в объеме не менее 51% от установленной мощности, а остальную долю в 49% отдать иранским поставщикам. Летом 2019 года «Коммерсантъ» писал, что ТПЭ планирует закупить две турбины для ТЭС «Ударная» в Тамани у иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens. ТПЭ попало под санкции ЕС и США в связи с поставками газовых турбин Siemens на электростанцию в Крыму. Иранские турбины уже установлены на ТЭС «Ударная», она также получила первую турбину ГТД-110М, уточняет издание.

Минпромторг в то же время настаивает на строительстве новых ТЭС на основе отечественного оборудования, следует из письма замглавы ведомства Михаила Иванова в Минэнерго и правительство от 31 января, на которое ссылается «Коммерсантъ». В качестве поставщика предлагается рассмотреть «Силовые машины». Компания, по словам Иванова, может поставить две машины ГТЭ-170.2 в четвертом квартале 2026 года и до шести ГТЭ-170.2 в 2027 году.

Как рассказал источник РБК в отрасли, сейчас ТПЭ прорабатывает проектные решения с максимальным использованием отечественного основного оборудования: ГТД-110М производства ОДК и ГТЭ-170 производства «Силовых машин».

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РБК направил запрос в пресс-службу «Ростеха» и Минпромторга.

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Елена Чернышова, Анастасия Львова Анастасия Львова
Ростех Сергей Чемезов Владимир Путин энергоблоки Крым
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