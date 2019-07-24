«Коммерсантъ» узнал о планах получить турбины для ТЭС в Тамани из Ирана

«Коммерсантъ» узнал о планах получить турбины для ТЭС в Тамани из Ирана

Компания Mapna производит турбины по лицензии Siemens и готова участвовать в схеме по поставкам оборудования в интересах оказавшейся под санкциями компании

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Оказавшаяся под санкциями компания «Технопромэкспорт» может приобрести в Иране турбины для ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Компания Mapna фактически осталась единственным вариантом в условиях отсутствия у иностранных компаний желания рисковать своим положением, сообщает газета «Коммерсантъ».

Mapna производит оборудование по лицензии немецкой Siemens. Она может поставить в том числе и две турбины, необходимые «Технопромэкспорту». Контракт на эту тему, однако, пока не заключен, указывает издание со ссылкой на несколько источников на энергорынке.

Ранее в «Технопромэкспорте» говорили, что рассчитывают приобрести вторичное оборудование Siemens, General Electric, Ansaldo и китайских производителей. Однако договориться ни с кем не удалось. К тому же на ТЭС в Тамани разрешено устанавливать те турбины, которые еще не использовались для производства электроэнергии. А это также сужает круг возможных поставщиков.

Mapna работает с 2002 года, выпуская турбины для внутреннего рынка, так и для стран Ближнего Востока и Индонезии.

«Коммерсантъ» также указывает, что «Технопромэкспорт» не будет закупать оборудование для ТЭС в Тамани напрямую. Отвечать за поставку и пусконаладочные работы станет петербургский «Севзапэнергомонтаж» за 9,2 млрд руб.

Летом 2017 года «Технопромэкспорт» поставил в Крым четыре газовые турбины производства «Сименс Технологии газовых турбин» (СТГТ), после чего Минфин США ввел против него санкции.



Собственной технологии производства таких газовых турбин у России нет. После включения «Силовых машин» в санкционный список США, владелец компании Алексей Мордашов просил у правительства 7,5 млрд руб. на создание российской газовой турбины. Президент России поручил выделить из бюджета на разработку газовых турбин большой мощности 3 млрд.