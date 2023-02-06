Минюст проверит на «иноагентство» ассоциацию бизнеса Европы

Ассоциация европейского бизнеса работает в России почти 30 лет, она представляет в стране интересы международных компаний. Минюст попросили проверить ее из-за критики фирмами политики страны и членских взносов из-за рубежа

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Министерство юстиции ведет проверку Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на соответствие признакам иностранного агента, пишут «Известия» со ссылкой внутренние документы ведомства. Проверка началась 12 января, результат должен был быть готов к прошлой пятнице, 3 февраля.

С просьбой о проверке АЕБ в Минюст обратилась «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), текст ее письма также изучили в газете. В обращении говорилось, что большинство иностранных стран и компаний, которые представляет ассоциация, публично раскритиковали политику России, а сама АЕБ принимает деньги из-за рубежа, например, членские взносы. Кроме того, иностранная ассоциация действует в интересах зарубежных фирм и принимает участие в политической деятельности в России, подчеркнули в ОПИ.

«[АЕБ] открыто выступает против нужных государству инициатив, например против легализации параллельного импорта. АЕБ продвигает идеи, которые ущемляют потребительские права граждан», — заявил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

В Ассоциацию европейского бизнеса входят более 500 компаний стран — членов Евросоюза, Турции, Японии, Южной Кореи и США: среди них IKEA, Mercedes-Benz, Bacardi, Nike, Hyundai, Coca-Cola, Bank Credit Suisse и др. Организация создана в 1995 году, это основное представительство иностранных инвесторов в России, сказано на сайте. Всех участников организации объединяет «приверженность цели укрепления экономических связей между ЕС и Россией, а также стремление улучшить инвестиционный климат РФ».

В Минюсте сообщили «Известиям» в четверг, 2 февраля, что все еще проверяют деятельность Ассоциации европейского бизнеса, к тому дню она пока не былаз завершена.

В самой ассоциации отметили лишь, что являются ключевым представительством европейских и международных инвесторов в стране, но как любая некоммерческая организация, будут обязаны соблюдать все требования Минюста.

В российском подразделении Международного комитета защиты прав человека назвали инициативу ОПИ предсказуемой. Вице-президент подразделения Иван Мельников счел, что министерство юстиции скорее всего признает ассоциацию иноагентом, так как нынешнее законодательство содержит для этого все предпосылки.

«Нужно понимать, что бизнес-объединения в основном пытаются найти диалог. Зачастую они служат для России союзником, который помогает взаимодействовать иностранным компаниям с российскими, с нашими органами власти, пытаются вывести бизнес из-под политики, — подчеркнул он и указал, что почти все бизнес-объединения рискуют получить статус иностранного агента.

Ассоциация европейского бизнеса регулярно обращалась к властям России по вопросу регулирования отрасли. В частности, в июле 2021 года организация обратилась к правительству Москвы с просьбой разрешить получать QR-коды о вакцинации от COVID-19 тем, кто привился за рубежом; в августе того же года организация раскритиковала приговор по уголовному делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви; а в сентября прошлого года попросила власти ввести мораторий на взыскание штрафов из-за несоблюдения сроков гарантийного ремонта автомобилей.



