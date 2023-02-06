Минюст проверит на «иноагентство» ассоциацию бизнеса Европы
Министерство юстиции ведет проверку Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на соответствие признакам иностранного агента, пишут «Известия» со ссылкой внутренние документы ведомства. Проверка началась 12 января, результат должен был быть готов к прошлой пятнице, 3 февраля.
С просьбой о проверке АЕБ в Минюст обратилась «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), текст ее письма также изучили в газете. В обращении говорилось, что большинство иностранных стран и компаний, которые представляет ассоциация, публично раскритиковали политику России, а сама АЕБ принимает деньги из-за рубежа, например, членские взносы. Кроме того, иностранная ассоциация действует в интересах зарубежных фирм и принимает участие в политической деятельности в России, подчеркнули в ОПИ.
«[АЕБ] открыто выступает против нужных государству инициатив, например против легализации параллельного импорта. АЕБ продвигает идеи, которые ущемляют потребительские права граждан», — заявил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
В Ассоциацию европейского бизнеса входят более 500 компаний стран — членов Евросоюза, Турции, Японии, Южной Кореи и США: среди них IKEA, Mercedes-Benz, Bacardi, Nike, Hyundai, Coca-Cola, Bank Credit Suisse и др.
Организация создана в 1995 году, это основное представительство иностранных инвесторов в России, сказано на сайте. Всех участников организации объединяет «приверженность цели укрепления экономических связей между ЕС и Россией, а также стремление улучшить инвестиционный климат РФ».
В Минюсте сообщили «Известиям» в четверг, 2 февраля, что все еще проверяют деятельность Ассоциации европейского бизнеса, к тому дню она пока не былаз завершена.
В самой ассоциации отметили лишь, что являются ключевым представительством европейских и международных инвесторов в стране, но как любая некоммерческая организация, будут обязаны соблюдать все требования Минюста.
В российском подразделении Международного комитета защиты прав человека назвали инициативу ОПИ предсказуемой. Вице-президент подразделения Иван Мельников счел, что министерство юстиции скорее всего признает ассоциацию иноагентом, так как нынешнее законодательство содержит для этого все предпосылки.
«Нужно понимать, что бизнес-объединения в основном пытаются найти диалог. Зачастую они служат для России союзником, который помогает взаимодействовать иностранным компаниям с российскими, с нашими органами власти, пытаются вывести бизнес из-под политики, — подчеркнул он и указал, что почти все бизнес-объединения рискуют получить статус иностранного агента.
Ассоциация европейского бизнеса регулярно обращалась к властям России по вопросу регулирования отрасли. В частности, в июле 2021 года организация обратилась к правительству Москвы с просьбой разрешить получать QR-коды о вакцинации от COVID-19 тем, кто привился за рубежом; в августе того же года организация раскритиковала приговор по уголовному делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви; а в сентября прошлого года попросила власти ввести мораторий на взыскание штрафов из-за несоблюдения сроков гарантийного ремонта автомобилей.