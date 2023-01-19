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Правительство утвердило положение о госконтроле за иноагентами

Правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Правительство России утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов, документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Задачей государственного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требования законодательства об иностранных агентах. <...> Государственный контроль осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации и его территориальными органами», — сказано в документе.

Согласно закону, представители Минюста смогут:

  • Посещать мероприятия, проводимые иностранными агентами;
  • Запрашивать у органов управления юридических лиц контролируемых иноагентов распорядительные документы;
  • Запрашивать у кредитных и финансовых организаций информацию о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов;
  • Изучать документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении властей, а также анализировать печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, размещенные иноагентами;
  • Выдавать обязательные для исполнения в срок, составляющий не менее одного месяца, предписания об устранении выявленных нарушений.

Плановые проверки контролируемых лиц должны проводиться не чаще одного раза в год, сам план должен быть утвержден Минюстом не позднее 1 ноября. При это срок проведения обычной проверки не должен превышать 20 дней, а внеплановой — 50 дней.

Контролируемые лица вправе обжаловать действия должностных лиц, осуществляющих госконтроль. Жалоба должна быть направлена в Минюст или его территориальный орган в течении трех месяцев после принятия решения органом госконтроля или совершения противоправного действия должностным лицом. Жалоба должна быть рассмотрена в течении 30 календарных дней. 

Материал дополняется.

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иноагенты госконтроль Минюст проверки
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