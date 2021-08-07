Представители бизнеса сочли приговор по делу Калви несправедливым

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Франко-российская торговая палата и советники по внешней торговле Франции заявили, что разочарованы приговором по уголовному делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Совместное заявление поступило в РБК от пресс-службы АЕБ.

Представители бизнеса отметили, что приговор вынесен в рамках уголовного процесса, тогда как, по их мнению, это коммерческий спор и его должен урегулировать арбитраж, поэтому решение суда «едва ли можно считать справедливым».

«Мы также полагаем, что подобное резонансное дело и принятое решение по нему могут нанести серьезный урон российскому бизнес-климату, поскольку напрямую затрагивают одно из важнейших условий инвестиционной привлекательности страны — безопасность

ведения бизнеса в стране иностранными предпринимателями», — подчеркивается в совместном заявлении.

Представители бизнеса выразили надежду, что, несмотря на решение суда, «представители Baring Vostok, а также другие иностранные инвесторы не потеряют веры в перспективы российского рынка и продолжат привлекать

инвестиции в Россию».

В Baring Vostok заявили о невиновности осужденных и назвали безосновательными само уголовное дело и приговор.