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Дело Baring Vostok ,  
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Представители бизнеса сочли приговор по делу Калви несправедливым

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Франко-российская торговая палата и советники по внешней торговле Франции заявили, что разочарованы приговором по уголовному делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Совместное заявление поступило в РБК от пресс-службы АЕБ.

Представители бизнеса отметили, что приговор вынесен в рамках уголовного процесса, тогда как, по их мнению, это коммерческий спор и его должен урегулировать арбитраж, поэтому решение суда «едва ли можно считать справедливым».

«Мы также полагаем, что подобное резонансное дело и принятое решение по нему могут нанести серьезный урон российскому бизнес-климату, поскольку напрямую затрагивают одно из важнейших условий инвестиционной привлекательности страны — безопасность
ведения бизнеса в стране иностранными предпринимателями», — подчеркивается в совместном заявлении.

Представители бизнеса выразили надежду, что, несмотря на решение суда, «представители Baring Vostok, а также другие иностранные инвесторы не потеряют веры в перспективы российского рынка и продолжат привлекать
инвестиции в Россию».

В Baring Vostok заявили о невиновности осужденных и назвали безосновательными само уголовное дело и приговор.

«Мы продолжим поддерживать наших коллег, какую бы стратегию защиты они ни выбрали. Единственным бенефициаром всех сделок был банк «Восточный», что доказывают финансовые документы, приобщенные к материалам дела и показания всех свидетелей», — говорится в заявлении.

Как развивалось дело Baring Vostok. Хронология
Финансы
Майкл Калви

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Мещанский районный суд Москвы признал виновными в растрате кредитных средств банка «Восточный» основателя Baring Vostok Калви и его партнеров и приговорил их к условным срокам. Наибольший, 5 лет и 6 месяцев условно, получил Калви.

Директор по инвестициям компании Вaring Vostok Иван Зюзин осужден на пять лет условно, партнер по финансовому сектору Baring Vostok Филипп Дельпаль и партнер Baring Vostok Ваган Абгарян — на 4,5 года условно. Генеральному директору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову и бывшему директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову дали по 4 года условно, председателю совета директоров ПАО «Норвик Банк», бывшему главе «Восточного» Алексею Кордичеву — 3,5 года условно.

Дело касается растраты 2,5 млрд руб. «Восточного». По версии обвинения, Калви вместе с партнерами организовал незаконную выдачу банком подконтрольному ему Первому коллекторскому бюро двух невозвратных кредитов. Затем средства были перечислены кипрской Balakus. Таким образом, «Восточному» был нанесен ущерб, считает обвинение.

Калви неоднократно заявлял о невиновности и настаивал на том, что 100% кредитных средств было использовано для оплаты обязательств банка перед «БКС Кипр». Он назвал приговор оскорбительным и нечестным.

Baring Vostok Майкл Калви приговор Ассоциация европейского бизнеса
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