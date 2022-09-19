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Бизнес предложил ввести мораторий на штрафы за просроченный авторемонт

«Коммерсантъ»: бизнес попросил власти ввести мораторий на штрафы за задержку авторемонта

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ, объединяет иностранных инвесторов в России) направила в правительство предложение о введении моратория на взыскание штрафов из-за несоблюдения сроков гарантийного ремонта автомобилей. Письмо есть в распоряжении «Коммерсанта».

Как указано в документе, гарантийное обслуживание должно проводиться в течение 45 дней, если происходит задержка, то автовладелец имеет право расторгнуть договор купли-продажи, заменить товар или снизить цену. Кроме того, каждый день просрочки влечет за собой начисление пени в размере 1% от стоимости товара.

«В АЕБ отмечают, что в случае годовой задержки ремонта автомобиля стоимостью 3,5 млн руб. неустойка составит 6,4 млн руб., а с учетом штрафа — 10,5 млн руб.», — пишет газета. Просрочки связаны с тем, что некоторые запчасти доставить за указанный в законе для ремонта срок нельзя, отмечает «Ъ».

Автопроизводители также могут понести расходы в связи с тем, что машина в каждом гарантийном году находилась на ремонте более 30 дней, отметили в АЕБ.

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В ассоциации предупредили, что неустойки могут привести к потерям и банкротству автоконцернов, а если это случится, то потребители «не смогут восстановить свои права». В связи с этим АЕБ высказала идею ввести мораторий на срок девять месяцев.

Свое предложение ассоциация направила в Минэк, а оно — в Минпромторг и Роспотребнадзор. «Ъ» получил развернутый комментарий только последнего. В службе заявили, что считают предложения АЕБ неприемлемыми, поскольку их реализация может привести к отказу от ремонта автомобилей, снижению качества обслуживания и затягиванию его сроков.

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«В рамках действующего законодательства имеется достаточно правовых инструментов для урегулирования ситуаций, связанных с невозможностью исполнения автоконцернами своих обязательств перед клиентами при наступлении определенных событий, на которые ни одна из сторон не может повлиять», — заявили в ведомстве.

Теги
Минэкономики Минпромторг АЕБ автобизнес
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