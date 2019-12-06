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ОПЕК+ согласовала новое сокращение добычи нефти
На итоговой встрече, посвященной новому сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, страны распределили квоты. Россия дополнительно сократит добычу на 70 тыс. барр./сутки
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Страны картеля и несколько не входящих в ОПЕК нефтедобывающих стран, включая Россию, согласовали дополнительное сокращение добычи на 500 тыс. барр./сутки в течение первого квартала 2020 года, сообщает Financial Times (FT). Решение принято в пятницу, 6 декабря, на переговорах стран — участниц группы в Вене.

С учетом предыдущих договоренностей сокращение добычи в рамках соглашения составит 1,7 млн барр./сутки. Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бин Салман сообщил, что королевство также добровольно приняло решение о сокращении добычи на 400 тыс. барр./сутки. Таким образом, общее сокращение добычи будет еще выше — 2,1 млн барр./сутки. Источники FT, знакомые с позицией Саудовской Аравии, перед встречей сообщали, что королевство будет готово взять на себя большую долю сокращений, если другие страны будут соблюдать согласованные квоты добычи.

FT отмечает, что Россия добилась уступок от других участников сделки. В частности, при принятии решения о сокращениях Москва добилась исключения для газоконденсата. Глава Минэнерго Александр Новак, как передает ТАСС, сообщил, что в рамках сделки ОПЕК+ новый целевой уровень добычи нефти в России — 10,398 млн барр./сутки без учета конденсата. «Что касается России, то из этой цифры [500 тыс. барр./сутки] дополнительное сокращение добычи в первом квартале составит 70 тыс. баррелей, то есть наша квота будет составлять 300 тыс. баррелей [в сутки] на первый квартал», — рассказал глава Минэнерго.

Ранее в квоты для России был включен и газоконденсат, на другие страны — участницы ОПЕК, например Саудовскую Аравию, правило не распространяется. Из-за ввода в оборот новых месторождений получалось, что Россия не выполняет договоренностей о сокращении добычи. Как отмечал Новак, в ноябре 2019 года с учетом добычи конденсата Россия выполнила сделку в рамках ОПЕК+ только на 85%, а без учета — немного перевыполнила.

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По словам Новака, решение о дополнительном сокращении добычи было принято по итогам изучения данных мониторинговой группы. «Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в первом квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны», — объяснил он.

Как отмечает FT, несмотря на сокращение, удержанию цен на нефть все еще может угрожать переизбыток предложения на рынке, этому способствуют значительные запасы сланцевой нефти в США и возможность увеличения добычи в странах, не входящих в соглашение ОПЕК+.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Александр Новак, нефть, добыча, ОПЕК+
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