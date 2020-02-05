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В Китае ухудшили прогноз по потреблению нефти из-за коронавируса

Местные нефтяники опасаются, что в дальнейшем ситуация будет оставаться сложной, если не будет пройден пик заболеваемости
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Вспышка коронавируса продолжит негативно сказываться на работе промышленности в Китае и на транспортной активности населения. Как следствие, руководители некоторых крупных НПЗ в КНР спрогнозировали среднесуточное снижение потребления нефти в феврале на 3,2 млн баррелей или на 25%. Как отмечает Financial Times, это примерно эквивалентно 3% мирового суточного потребления нефти.

Таким образом, речь идет о том, что ситуация по сравнению с январем немного ухудшится. В прошлом месяце, как указывало агентство Bloomberg, среднесуточное потребление нефти сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3 млн баррелей или на 20%.

При этом собеседник FT на одном из китайских НПЗ предположил, что если пик заболеваемости будет пройден в ближайшие недели, то и в марте спрос на нефть в Китае будет как минимум на 10% ниже чем в прошлом году. При этом один из источников издания указал, что фактор времени здесь очень важен, поскольку определенный запас прочности есть, но при нынешнем развитии ситуации его может хватить только на две недели.

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По данным FT, продажи бензина и дизельного топлива по сравнению с прошлым годом снизились на две трети в том числе из-за перекрытия дорог, вызванного карантином. Помимо этого люди стали намного реже перемещаться между городами.

По данным на 5 февраля число заболевших в Китае превысило 24 тыс. человек. 490 умерли в континентальной части страны, один пациент скончался в Гонконге. За пределами КНР зафиксирован один смертельный случай: на Филиппинах скончался человек, приехавший из Ухани.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, нефть
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