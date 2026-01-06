 Перейти к основному контенту
Бизнес
FT узнала о блокировке облигаций Telegram в рамках санкций против России

Telegram в мае 2025 года привлек $1,7 млрд за счет продажи облигаций, однако $500 млн оказались недоступными. Средства были заблокированы в российском НРД, который попал под ограничения из-за боевых действий на Украине, пишет FT

Облигации Telegram на сумму около $500 млн оказались заблокированы в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД) в рамках западных санкций против Москвы, сообщает Financial Times.

Telegram ранее провел несколько размещений облигаций, включая выпуск на $1,7 млрд в мае 2025 года. Компания выкупила большую часть бумаг со сроком погашения в 2026 году, однако $500 млн остались недоступными, пишет FT. НРД попал под ограничения Евросоюза, США и Великобритании после начала военных действий на Украине в 2022 году.

Основатель мессенджера Павел Дуров ранее заявлял о разрыве связей с Россией, а предположения о сотрудничестве Telegram с властями отвергал и называл «теорией заговора», напоминает издание. Тем не менее, пишет FT, блокировка бумаг в российском депозитарии свидетельствует о финансовой зависимости компании от страны. Санкции осложняют погашение долга и возможность выкупа облигаций.

Дуров и команда Telegram рассматривали и изучали возможность проведения IPO (в марте 2024 года компания получила предварительную оценку в $30 млрд), но эти планы пришлось отложить из-за судебных разбирательств во Франции. Предприниматель был задержан в аэропорту Парижа в августе 2024 года. Тогда его поместили под арест по обвинению, связанному с недостаточной модерацией контента на платформе. Вскоре Дурова отпустили под залог €5 млн, а впоследствии сняли ограничения на перемещение.

По данным FT, в ходе недавнего телефонного разговора с держателями облигаций представители Telegram сообщили, что проведение IPO возможно после разрешения дела, компания продолжает сотрудничать с регуляторами и оспаривать обвинения французских властей.

В Госдуме описали перспективу работы Telegram в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Несмотря на судебное разбирательство во Франции финансовые показатели Telegram продолжают расти: согласно неаудированному отчету, с которыми ознакомилась FT, выручка мессенджера в первом полугодии 2025 года выросла более чем на 65% и составила $870 млн. Почти треть выручки — или $300 млн — обеспечили так называемые эксклюзивные соглашения. Издание отмечает, что характер этих соглашений установить не удалось, но, согласно прошлым финансовым отчетам, они связаны с Toncoin (TON).

Блокчейн TON изначально был разработан Telegram, но после судебного разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2020 году компания отказалась от проекта. Впоследствии разработку сети продолжило независимое сообщество под названием The Open Network Foundation (TON Foundation).

Дуров напрямую не связан с TON, но его влияние на проект остается значительным. Так, в марте 2025 года курс нативной криптовалюты вырос на 6,7% после того, как основатель Telegram сообщил, что крупнейшие венчурные фонды за последний месяц инвестировали более $400 млн в TON. А на фоне ареста Дурова во Франции цена Toncoin упала более чем на 20%.

Операционная прибыль Telegram за первые шесть месяцев прошлого года составила $400 млн. При этом компания получила чистый убыток в $222 млн по сравнению с чистой прибылью в $334 млн в первом полугодии 2024 года. По словам источника FT, это произошло из-за списания запасов Toncoin, цена которого значительно снизилась на фоне общего спада на криптовалютном рынке в 2025 году.

Как рассказали изданию два других источника, представители компании сообщили держателям облигаций, что теперь Telegram движется в правильном направлении и сможет достичь заявленной на 2025 год финансовой цели. По итогам всего года компания рассчитывает получить выручку в размере $2 млрд.

