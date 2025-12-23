В Госдуме описали перспективу работы Telegram в России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Говорить о полной блокировке мессенджера Telegram в России пока не стоит, заявил РБК председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия»).

«Telegram был и остается не только мессенджером, но и социальной сетью, поэтому к нему нужно подходить именно с этой стороны. В нем созданы и работают каналы, в которые были вложены большие средства и силы. Я бы пока предпочел не говорить о полной блокировке Telegram», — сказал он.

Так Боярский прокомментировал публикации, в которых со ссылкой на его выступление говорилось, что Telegram в России не заблокируют до тех пор, пока все каналы не переедут в Мах. Новостные заметки ссылались на его пресс-конференцию. На ней депутат заявил, что в Telegram представлено множество «правильных каналов» с большой аудиторией, «которые освещают правильно нашу повестку». А следом упомянул, что в российском мессенджере также появилась возможность создавать каналы.

«И они уверенно растут. Но сказать, что все каналы из Telegram уже переехали в Max, еще преждевременно, поэтому давайте дождемся хотя бы этого момента», — сказал Боярский на пресс-конференции.

На пресс-конференции обсуждались ограничения доступа к WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Боярский заявил, что российские власти «никого не запрещали», а требовали соблюдения законов. «У WhatsApp были годы, чтобы приземлиться, открыть полномочные представительства, локализовать данные, выполнить элементарные требования — завести страничку в Роскомнадзоре, познакомиться и войти в контакт с регулятором, и взаимодействовать с правоохранительными органами в части противодействия правонарушениям. Коллеги никогда не откликались», — объяснил он.

Материал дополняется