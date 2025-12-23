 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

В Госдуме описали перспективу работы Telegram в России

Депутат Боярский: о полной блокировке Telegram говорить пока рано
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Говорить о полной блокировке мессенджера Telegram в России пока не стоит, заявил РБК председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия»).

«Telegram был и остается не только мессенджером, но и социальной сетью, поэтому к нему нужно подходить именно с этой стороны. В нем созданы и работают каналы, в которые были вложены большие средства и силы. Я бы пока предпочел не говорить о полной блокировке Telegram», — сказал он.

Так Боярский прокомментировал публикации, в которых со ссылкой на его выступление говорилось, что Telegram в России не заблокируют до тех пор, пока все каналы не переедут в Мах. Новостные заметки ссылались на его пресс-конференцию. На ней депутат заявил, что в Telegram представлено множество «правильных каналов» с большой аудиторией, «которые освещают правильно нашу повестку». А следом упомянул, что в российском мессенджере также появилась возможность создавать каналы.

«И они уверенно растут. Но сказать, что все каналы из Telegram уже переехали в Max, еще преждевременно, поэтому давайте дождемся хотя бы этого момента», — сказал Боярский на пресс-конференции.

К РКН подали иск из-за ограничений звонков в мессенджерах
Общество
Фото:Dado Ruvic / Reuters

На пресс-конференции обсуждались ограничения доступа к WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Боярский заявил, что российские власти «никого не запрещали», а требовали соблюдения законов. «У WhatsApp были годы, чтобы приземлиться, открыть полномочные представительства, локализовать данные, выполнить элементарные требования — завести страничку в Роскомнадзоре, познакомиться и войти в контакт с регулятором, и взаимодействовать с правоохранительными органами в части противодействия правонарушениям. Коллеги никогда не откликались», — объяснил он.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Подгузова избрана председателем комитета по финансовой культуре АБР Пресс-релиз, 17:50
12 новых законов лидерства: выживают не самые сильные, а самые гибкие Образование, 17:49
Минюст США опубликовал файлы Эпштейна с упоминаниями Трампа Политика, 17:49
ЦБ опустил курс доллара на 24 декабря ниже ₽79 Инвестиции, 17:48
₽1,2 млн за 6 ночей: где самая дорогая и дешевая аренда на Новый год Недвижимость, 17:45
ЦБ разрешит торги криптовалютой. Готовы ли к этому брокеры и биржи Инвестиции, 17:44
Дмитриев поддержал Трампа, назвавшего NYT угрозой нацбезопасности Политика, 17:42
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
«ГПБ Мобайл» представил новый сервис «Ассистент» Пресс-релиз, 17:37
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Reuters сообщил о планах на новый срок «друга России и крипты» в Африке Политика, 17:28
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 17:28
Шохин назвал оптимальное для бизнеса соотношение инфляции, ставки и курса Экономика, 17:19