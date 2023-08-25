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Heineken прекратит производить пиво Amstel в России

В России прекратят производство продукции Amstel
Сюжет
Война санкций
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Голландская пивоваренная компания Heineken после продажи российского подразделения Arnest Group в течение полугода свернет производство в стране продукции, в том числе пива, под брендом Amstel, следует из сообщения компании.

Нидерландская пивоваренная компания Amstel является «дочкой» нидерландского концерна Heineken.

Heineken продала Arnest Group, производителю средств для волос «Прелесть», «Дихлофоса», освежителей воздуха Symphony и дезодорантов Deonica. Цена продажи составила 1€ за 100% акций. «Все оставшиеся активы, включая семь пивоваренных заводов в России, перейдут к новым владельцам», — сообщили в компании.

В сообщении добавили, что Heineken не будет оказывать поддержку брендам и не будет получать никаких доходов, роялти или дивидендов из России. «Права обратного выкупа сделкой не предусмотрено», — подчеркнули в компании.

«Объединенные Пивоварни Хейнекен» работали на российском рынке с февраля 2002 года. Компании принадлежит семь пивоварен: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске. Российская группа производит и реализует пиво и безалкогольные напитки более 20 брендов, среди которых DR.DIESEL, «Охота», «Бочкарев» и другие.

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Теги
Heineken пивоваренные заводы продажа
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