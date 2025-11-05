ФАС заявила о пересмотре Wildberries и Ozon правил для продавцов

Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов, исполнив рекомендации экспертного совета при ФАС России. Wildberries отменил применение индекса остатка товара, а Ozon скорректировал правила возврата

Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила официальные ответы компаний Wildberries и Ozon об исполнении пунктов протокола заседания Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий по поводу правил для продавцов, сообщили в пресс-службе ФАС. Служба потребовала от макретплейсов пересмотреть правила в начале октября.

В частности, с 1 ноября Wildberries отменил применение индекса остатка товара. «После его внедрения предприниматели с низким индексом либо должны были оплачивать хранение товаров на инфраструктуре площадки по более высокой цене, либо на их товары устанавливались скидки без надлежащего согласования или они вынуждены были вывезти его со складов маркетплейса. Продавцы оказались вынуждены выбирать между включением товаров в автоакции и оплатой услуг хранения за каждую единицу товара по завышенному тарифу», — уточнили в пресс-службе.

Также Wildberries устранил изменения, связанные с действием механизма «Конструктор тарифов». «Через него формировался порядок оказания дополнительных услуг, от которых невозможно отказаться ранее установленного маркетплейсом срока, даже если предприниматели переставали быть в них заинтересованы», — добавили в ФАС.

Кроме того, маркетплейс разработал изменения оферты, описывающие порядок предоставления услуг в рамках данного механизма. Они относятся к принятию и отключения опций «Конструктора тарифов», а также к закреплению их юридического статуса и порядка изменений. «Теперь условия опций этого механизма приравнены к условиям оферты», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, компания планирует предоставлять продавцам возможность приобретать услуги без необходимости выбора опции в «Конструкторе тарифов». С 18 ноября на основании разовых заявок можно будет оформить услуги досрочного вывода денег, а в первом квартале 2026 года Widberries планирует внедрить перераспределение остатков между товарами.

Ozon скорректировал правила, касавшиеся возврата товаров. Ранее отмененные заказы автоматически отправлялись на склады для повторной продажи, из-за этого предприниматели не могли «свободно распоряжаться своим товаром» и реализовывать его через другие каналы продаж.

«Кроме того, продавцы сталкивались со сложностями при вывозе своего ассортимента со складов Ozon. Они не могли забронировать нужное время для этого, а также оплачивали услуги хранения продукции на инфраструктуре маркетплейса неопределенное время», — объяснили в ФАС.

Ozon сообщил ведомству о том, что компания перешла к предыдущей модели возврата товара, когда продавцам не нужно отслеживать каждую отмену и создавать заявки на вывоз. Появится автовывоз возврата со склада. Также площадка занялась устранением блокировок личных кабинетов пользователей без объяснения причин.

1 ноября Wildberries сообщил, что зафиксирует размер комиссии для продавцов с этого дня на полгода.