ФАС после жалоб потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения

Антимонопольный орган в ответ на жалобы продавцов рассмотрел нововведения двух маркетплейсов и постановил, что эти правила требуют пересмотра. WB и Ozon пообещали изменить их

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала пересмотреть новые правила, введенные маркетплейсами Wildberries и Ozon для продавцов, сообщается на сайте ведомства. Эксперты ФАС изучили нововведения после жалоб предпринимателей.

На что обратила внимание ФАС у WB:

введение индекса остатка товара на складах: если он низкий, то продавцы либо должны оплачивать хранение по более высокой цене, либо вывезти остаток, либо продукцию включат в скидочные акции без надлежащего согласования;

«Конструктор тарифов»: в нем продавцы выбирают дополнительные услуги, но потом не могут отказаться от них раньше установленного WB срока;

инструмент «Привлекательная цена»: из-за него предприниматели были вынуждены продавать продукцию по установленным маркетплейсом, а не ими ценам. От него платформа отказалась, указывает ФАС.

Нововведения Ozon, вызвавшие возражение ФАС:

исключение возможности для продавцов забрать товары, от которых покупатели отказались без претензий. Теперь они автоматически возвращаются на склады маркетплейса для повторной продажи, то есть предприниматели не могут ими свободно распоряжаться;

продавцы сталкиваются со сложностями при вывозе товаров со складов, поэтому им приходится неопределенное время оплачивать хранение.

Также покупатели Ozon жаловались на необоснованную блокировку личных кабинетов, отметили в ФАС.

Пресс-служба WB, комментируя РБК претензии ФАС, сообщила, что сервис «примет меры для доработки своих механик в интересах продавцов», указав, что он уже отказался от инструмента «Привлекательная цена» «по итогам тестирования». В компании заявили, что отслеживают обратную связь от партнеров и «выступают за конструктивный диалог», чтобы каждая сторона была удовлетворена.

В Ozon сообщили РБК, что получил возражения партнеров насчет процесса возврата со складов, и пообещали, что он будет упрощен. «Заявку на вывоз можно будет подать сразу после поступления товара на склад, а не через 30 дней», — пояснили в пресс-службе. Также будет внедрена функция автовывоза всех возвратов со склада, что избавит продавцов от необходимости отслеживать свободные окна для вывоза. Цена услуги будет такой же, как при обратной логистике.