Что ждет маркетплейсы в 2025 году⁠,
0

ФАС после жалоб потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Сюжет
Что ждет маркетплейсы в 2025 году
Антимонопольный орган в ответ на жалобы продавцов рассмотрел нововведения двух маркетплейсов и постановил, что эти правила требуют пересмотра. WB и Ozon пообещали изменить их
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала пересмотреть новые правила, введенные маркетплейсами Wildberries и Ozon для продавцов, сообщается на сайте ведомства. Эксперты ФАС изучили нововведения после жалоб предпринимателей.

На что обратила внимание ФАС у WB:

  • введение индекса остатка товара на складах: если он низкий, то продавцы либо должны оплачивать хранение по более высокой цене, либо вывезти остаток, либо продукцию включат в скидочные акции без надлежащего согласования;
  • «Конструктор тарифов»: в нем продавцы выбирают дополнительные услуги, но потом не могут отказаться от них раньше установленного WB срока;
  • инструмент «Привлекательная цена»: из-за него предприниматели были вынуждены продавать продукцию по установленным маркетплейсом, а не ими ценам. От него платформа отказалась, указывает ФАС.

Нововведения Ozon, вызвавшие возражение ФАС:

  • исключение возможности для продавцов забрать товары, от которых покупатели отказались без претензий. Теперь они автоматически возвращаются на склады маркетплейса для повторной продажи, то есть предприниматели не могут ими свободно распоряжаться;
  • продавцы сталкиваются со сложностями при вывозе товаров со складов, поэтому им приходится неопределенное время оплачивать хранение.

Также покупатели Ozon жаловались на необоснованную блокировку личных кабинетов, отметили в ФАС.

Основательница Wildberries снова возглавила список богатейших россиянок
Бизнес
Татьяна Ким

Пресс-служба WB, комментируя РБК претензии ФАС, сообщила, что сервис «примет меры для доработки своих механик в интересах продавцов», указав, что он уже отказался от инструмента «Привлекательная цена» «по итогам тестирования». В компании заявили, что отслеживают обратную связь от партнеров и «выступают за конструктивный диалог», чтобы каждая сторона была удовлетворена.

В Ozon сообщили РБК, что получил возражения партнеров насчет процесса возврата со складов, и пообещали, что он будет упрощен. «Заявку на вывоз можно будет подать сразу после поступления товара на склад, а не через 30 дней», — пояснили в пресс-службе. Также будет внедрена функция автовывоза всех возвратов со склада, что избавит продавцов от необходимости отслеживать свободные окна для вывоза. Цена услуги будет такой же, как при обратной логистике.

Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Александр Ситюков Александр Ситюков
Wildberries Ozon ФАС маркетплейс
