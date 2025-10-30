Wildberries и Ozon вошли в топ-50 крупнейших компаний России

Wildberries и Ozon заняли 24-е и 41-е места рейтинга крупнейших компаний РБК 500. Значимую роль в их росте сыграл переток покупателей в онлайн, но до традиционных продуктовых сетей, таких как X5 Group и «Магнит», им еще далеко

Фото: Андрей Любимов / РБК

РВБ, объединенная компания Wildberries и Russ, заняла 24-ю строчку рейтинга крупнейших компаний страны РБК 500, Ozon — 41-ю строчку. Первая по сравнению с предыдущим годом увеличила свою выручку на 84%, до 962,4 млрд руб., а чистую прибыль — почти в четыре раза, до 110,3 млрд руб. Выручка Ozon росла медленнее — на 45%, до 615,7 млрд руб., и по итогам года компания показала убыток 59,4 млрд руб.

В рейтинге Wildberries на позицию уступает металлургической компании НЛМК и опережает «Т-Технологии» (ранее Тинькофф Банк), Ozon соседствует с «Дом.РФ» и букмекерской компанией Fonbet.

Несмотря на то что уже более 20% всех розничных продаж в стране совершаются в интернете, участники традиционной продовольственной розницы все еще сильно впереди маркетплейсов. Так, X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и др.) занимает шестую строчку рейтинга с выручкой 3,9 трлн руб., а «Магнит» — девятую с 3 трлн руб.

Среди крупнейших федеральных сетей электроники и бытовой техники в рейтинг попали: DNS (32-е место), «М.Видео-Эльдорадо» (53-е) и «Ситилинк» (136-е). Среди других участников рынка интернет-торговли: «ВсеИнструменты.ру» (121-я строчка), «Авито» (134-я) и Lamoda (187-я). «Яндекс», у которого есть маркетплейс «Яндекс Маркет» и сервисы доставки продуктов, занимает 22-е место в рейтинге с выручкой 1,1 трлн руб. по итогам 2024 года.

Как растет рынок интернет-торговли

Наблюдаемый «рывок» маркетплейсов отражает многократный рост масштабов их бизнеса за последние годы, объясняет директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. Рынок онлайн-продаж в России, по разным оценкам, вырос в 4,5–7 раз. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и «Сбера», за пять лет объем рынка вырос с 2 трлн руб. в 2019 году до 9 трлн руб. по итогам 2024-го. По оценке аналитического агентства Data Insight — с 1,6 трлн до 11,2 трлн руб.

Маркетплейсы стали главным драйвером этого роста: их доля в e-commerce за этот период увеличилась с 23 до 64%. При этом на двух крупнейших игроков — Wildberries и Ozon — сейчас приходится 80% рынка. «В денежном выражении через крупнейшие платформы проходит более 5 трлн руб. в год, что эквивалентно 14% всей розничной торговли страны», — говорит Петров.

Росту значимости маркетплейсов способствуют изменения в поведении потребителей, ускоривших свой переход в онлайн после пандемических локдаунов, равно как и рост цифровизации, уход иностранных ретейлеров и параллельный импорт, для которого маркетплейсы нередко оказываются основным каналом доставки, перечисляет Петров. Немалую роль, по его словам, играют агрессивные инвестиции самих платформ: в 2024 году только крупнейшие игроки инвестировали около 1 трлн руб. в развитие продуктов, сервиса, маркетинга и логистики.

При этом если в 2019 году в интернете покупали в основном цифровую и бытовую технику (30,5%), одежду и обувь (26%), мебель и товары для дома (8,7%) и продукты питания (8,6%), то в последние годы распределение наиболее популярных категорий существенно изменилось. В первом полугодии этого года лидером продаж были продукты питания с долей 20,5%, следом шли мебель и товары для дома (15,5%), одежда и обувь (13,5%) и только потом электроника и бытовая техника (11,5%), следует из данных АКИТ и «Сбера».

По данным Data Insight, Россия уже на протяжении четырех лет, с 2021 года, является абсолютным лидером по скорости роста рынка интернет-торговли. В 2024 году он увеличился на 33%, тогда как у идущих следом в списке Бангладеш и Индонезии — на 23%, а, например, в Китае — на 9%, в США — на 4%.