ФАС завела дела против АЗС и нефтебаз из-за цен на топливо

Цены на бензин растут с весны, но на прошлой неделе Росстат зафиксировал их снижение. Александр Новак накануне заявил о стабилизации ситуации на топливном рынке после запрета на экспорт

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Федеральная антимонопольная служба завела несколько дел против независимых автозаправочных станций и нефтебаз из-за завышения цен на топливо, сообщается на сайте правительства. Там не привели названий компаний, которым принадлежат АЗС.

Вице-премьер Александр Новак поручил Минсельхозу и ФАС провести мониторинг наценок на дизтопливо при продаже аграриям, а также обеспечить снижение цен у посредников, которые покупают его на нефтебазах.

ФАС начала заводить антимонопольные дела в сентябре, после начала проверки обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива. Они коснулись семи компаний в пяти регионах: Белгородской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях и Дагестане.

Роста цен на бензин в России продолжается не первый месяц. В середине сентября биржевые цены на АИ-92 впервые превысили 70 тыс. руб. за тонну, на авиакеросин — 75 тыс. руб. за тонну. По данным Росстата, с 26 сентября по 2 октября потребительские цены на бензин впервые с весны перешли к снижению, сократившись на 0,4%.

Чтобы стабилизировать цены, 21 сентября правительство почти полностью запретило экспорт бензина и дизтоплива. Запрет не распространяется на поставки для гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, на топливо, вывозимое для «обеспечения деятельности воинских формирований» России за рубежом.

4 октября Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась; на бирже снижение цен составило от 16 до 20%. Диапазон снижения составил от 3 тыс. до 10 тыс. руб. за тонну дизтоплива, что отразится на ценах на АЗС, добавил он.

В этот же день вице-премьер провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов. Как сообщили в пресс-службе кабмина, участники обсудили меры Минфина и Минэнерго по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров, призванные закрыть возможности для серого экспорта. «Коммерсантъ» пишет со ссылкой на источники, что Минэнерго поручат разработать критерии для отмены экспортных ограничений, и о некоторых шагах в этом направлении может быть объявлено на этой неделе.