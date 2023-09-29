ФАС возбудила первые дела из-за цен на бензин

ФАС возбудила дела в пяти регионах России из-за цен на бензин

Антимонопольные дела были возбуждены в Белгородской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях и Дагестане против семи компаний

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала возбуждать административные дела о нарушении закона о конкуренции на рынке нефтепродуктов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Антимонопольные дела были возбуждены против семи компаний в пяти регионах России:

Белгородское УФАС России возбудило дело в отношении «Осколнефтеснаб»;

Ростовское УФАС России — против «Газпромнефть-Региональные продажи»;

Ставропольское УФАС России — против «Гудвил-А» и «Реалграмм».

«Компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене», — пояснили в ФАС.

Краснодарское УФАС России — против «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» и «Славянск ЭКО» по признакам заключения антиконкурентного соглашения;

Дагестанское УФАС России — против Ассоциации владельцев автозаправочных станций по признакам незаконной координации экономической деятельности.

По данным ведомства, президент Ассоциации владельцев автозаправочных станций координировал деятельность владельцев и арендаторов АЗС путем рассылки сообщений в мессенджере, что привело к одновременному повышению розничных цен на топливо.

ФАС 11 сентября анонсировала, что территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива.

«Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю», — отметили в ведомстве.

Правительство России 21 сентября почти полностью запретило экспорт бензина и дизельного топлива. Запрет не распространяется на поставки для гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, на топливо, вывозимое для «обеспечения деятельности воинских формирований» России за рубежом.

Решение принято с целью стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке, указали в кабмине. В Кремле отмечали, что ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива будет действовать в России до стабилизации ситуации на топливном рынке.

На следующий день глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов заявил, что правительство продолжит донастройку налоговой системы, чтобы обеспечить внутренний рынок бензином и дизелем по приемлемым ценам.