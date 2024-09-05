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ВЭФ-2024 ,  
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Smartavia и «Яковлев» подписали соглашение на 45 МС-21

Сюжет
ВЭФ-2024
Стороны проведут переговоры с лизингодателем, который приобретет самолеты для передачи их в финансовую аренду Smartavia. Поставка предполагается до 2035 года
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

Производитель российских самолетов Superjet и МС-21 «Яковлев» (входит в ОАК «Ростеха») поставит авиакомпании Smartavia 45 самолетов МС-21. Соглашение о намерениях было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Поставка предполагается до 2035 года, сообщил «Яковлев». «Авиакомпания «Смартавиа» имеет большой опыт успешной эксплуатации иностранных среднемагистральных лайнеров, на смену которым приходит МС-21. Подписав соглашение, мы расширили пул будущих эксплуатантов отечественного лайнера и еще раз подтвердили востребованность наших машин и после 2030 года. Уверен, что персонал и пассажиры авиакомпании высоко оценят преимущества новейшего самолета», — отметил гендиректор производителя Андрей Богинский.

Стороны проведут переговоры с лизингодателем, который приобретет самолеты для передачи их в финансовую аренду Smartavia.

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Фото:Ольга Соколова / Global Look Press

Год назад «Яковлев» и авиакомпания «Аврора» на ВЭФ подписали соглашение о поставке десяти самолетов МС-21 с 2027 по 2030 год. До этого глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сообщал о заявке на приобретение в лизинг 38 МС-21. Возможный срок сделки назывался 2029–2030 год. Первые шесть воздушных судов должен был получить «Аэрофлот» в декабре 2024 года — январе 2025 года.

В феврале этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что начало серийных поставок самолетов откладывается на 2025–2026 годы.

МС-21 — семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями «Ростеха». Изначально планировалось выпускать МС-21 как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt & Whitney.

Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года. Осенью 2018 года производитель композитного крыла для МС-21 — компания «Аэрокомпозит» — попал под санкции США, в результате которых лишилась возможности закупать импортное сырье для крыла. Тогда разработкой российского аналога занялся «Росатом», но крыло опытных машин было сделано с применением иностранных композитов.

В конце 2021 МС-21 получил базовый сертификат типа в Росавиации. Самолет тогда был валидирован с иностранными двигателями и импортным сырьем для крыла.

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Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова, Елена Чернышова
МС-21 заказы авиация Яковлев ВЭФ
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