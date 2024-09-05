Smartavia и «Яковлев» подписали соглашение на 45 МС-21

Стороны проведут переговоры с лизингодателем, который приобретет самолеты для передачи их в финансовую аренду Smartavia. Поставка предполагается до 2035 года

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

Производитель российских самолетов Superjet и МС-21 «Яковлев» (входит в ОАК «Ростеха») поставит авиакомпании Smartavia 45 самолетов МС-21. Соглашение о намерениях было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Поставка предполагается до 2035 года, сообщил «Яковлев». «Авиакомпания «Смартавиа» имеет большой опыт успешной эксплуатации иностранных среднемагистральных лайнеров, на смену которым приходит МС-21. Подписав соглашение, мы расширили пул будущих эксплуатантов отечественного лайнера и еще раз подтвердили востребованность наших машин и после 2030 года. Уверен, что персонал и пассажиры авиакомпании высоко оценят преимущества новейшего самолета», — отметил гендиректор производителя Андрей Богинский.

Стороны проведут переговоры с лизингодателем, который приобретет самолеты для передачи их в финансовую аренду Smartavia.

Год назад «Яковлев» и авиакомпания «Аврора» на ВЭФ подписали соглашение о поставке десяти самолетов МС-21 с 2027 по 2030 год. До этого глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сообщал о заявке на приобретение в лизинг 38 МС-21. Возможный срок сделки назывался 2029–2030 год. Первые шесть воздушных судов должен был получить «Аэрофлот» в декабре 2024 года — январе 2025 года.

В феврале этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что начало серийных поставок самолетов откладывается на 2025–2026 годы.