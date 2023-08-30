В Болгарии арестовали переписывавшегося с Пригожиным бизнесмена

Василий Божков около трех лет жил в ОАЭ, так как в Болгарии ему предъявили два десятка обвинений, в том числе в убийстве. Прокуратура заявила, что у него был бизнес с Пригожиным и они общались до самой смерти последнего

Василий Божков (Фото: из личного архива Василия Божкова)

В Болгарии арестовали бизнесмена Василия Божкова, который, по данным прокуратуры страны, имел связи с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщает агентство БЛИЦ.

Это произошло сразу после того, как бизнесмен 25 августа прибыл на самолете в Софию — до этого он в течение трех лет жил в Дубае. О своем возвращении Божков сообщил сам незадолго до прилета.

Как сообщил адвокат Божкова Стоян Баумайер, бизнесмен намерен очистить свое имя перед судом.

В Болгарии против него выдвинуто около двух десятков обвинений, среди которых руководство организованной преступной группой, убийство, подстрекательство к убийству нескольких человек, принуждение к покушению на изнасилование женщины, вымогательство, попытка подкупа должностного лица, подстрекательство к преступлению при исполнении служебных обязанностей и др.

На заседании суда, где решался вопрос о мере пресечения для Божкова, прокуратура сообщила, что бизнесмен активно контактировал по электронной почте с Пригожиным и другими гражданами России.

«Телеграф» со ссылкой на материалы прокуратуры пишет, что Божков и Пригожин начали общаться чуть более трех лет назад и поддерживали контакты вплоть до смерти последнего (он погиб 23 августа в авиакатастрофе в Тверской области). У них был общий бизнес, кроме того, Божков владел 51% игровой компании в Крыму.

«Эта информация, которую представил прокурор, не имеет никакого отношения к делу, которое сейчас находится на рассмотрении. Фактов и обстоятельств, позволяющих предположить какие-либо связи с иностранными лицами, у него нет», — сказал другой адвокат Божкова, Георгий Гатев, передает NOVA.

После решения об аресте Божков заявил, что «никакого правосудия в Болгарии нет». Защита сообщила, что будет обжаловать решение суда.

В 2021-м Божков попал под американские санкции на основании «Глобального акта о правах человека имени Магнитского». По утверждению американских властей, Божков давал взятки болгарским чиновникам, одной из целей этого была организация канала российского влияния на должностных лиц страны.