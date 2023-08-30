branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 103,48 (+0,23) Инвестиции, 29 авг, 16:00 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 95,71 (+0,24) Инвестиции, 29 авг, 16:00
В аэропорту Пскова отменили все рейсы после атаки беспилотников Политика, 02:56
Четыре региона за ночь сообщили об атаках украинских беспилотников Политика, 02:34
Минобороны сообщило об уничтожении в Черном море четырех катеров ВСУ Политика, 02:05
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 02:05
В Болгарии арестовали переписывавшегося с Пригожиным бизнесмена Политика, 02:00
Минобороны сообщило о сбитых дронах в Брянской и Орловской областях Политика, 01:50
Внуково возобновил работу после временного закрытия Общество, 01:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Небо над Внуково закрыли Политика, 01:14
ТАСС узнал о закрытии воздушного пространства над Псковской областью Политика, 01:13
В Брянске раздался взрыв Политика, 01:08
Ученые обнаружили обходящий защиту вакцин вариант коронавируса «пирола» Общество, 01:00
Аэропорт в Пскове атаковали беспилотники Политика, 00:34
Губернатор Старовойт связал «громкие звуки» в Курске с работой военных Политика, 00:27
«Выходили будто на Лигу чемпионов». Как «Спартак» разгромил «Динамо» Спорт, 00:17
Политика ,  
0 

В Болгарии арестовали переписывавшегося с Пригожиным бизнесмена

В Болгарии арестовали связанного с Пригожиным бизнесмена Божкова
Василий Божков около трех лет жил в ОАЭ, так как в Болгарии ему предъявили два десятка обвинений, в том числе в убийстве. Прокуратура заявила, что у него был бизнес с Пригожиным и они общались до самой смерти последнего
Василий&nbsp;Божков
Василий Божков (Фото: из личного архива Василия Божкова)

В Болгарии арестовали бизнесмена Василия Божкова, который, по данным прокуратуры страны, имел связи с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщает агентство БЛИЦ.

Это произошло сразу после того, как бизнесмен 25 августа прибыл на самолете в Софию — до этого он в течение трех лет жил в Дубае. О своем возвращении Божков сообщил сам незадолго до прилета.

Как сообщил адвокат Божкова Стоян Баумайер, бизнесмен намерен очистить свое имя перед судом.

В Болгарии против него выдвинуто около двух десятков обвинений, среди которых руководство организованной преступной группой, убийство, подстрекательство к убийству нескольких человек, принуждение к покушению на изнасилование женщины, вымогательство, попытка подкупа должностного лица, подстрекательство к преступлению при исполнении служебных обязанностей и др.

На заседании суда, где решался вопрос о мере пресечения для Божкова, прокуратура сообщила, что бизнесмен активно контактировал по электронной почте с Пригожиным и другими гражданами России.

«Телеграф» со ссылкой на материалы прокуратуры пишет, что Божков и Пригожин начали общаться чуть более трех лет назад и поддерживали контакты вплоть до смерти последнего (он погиб 23 августа в авиакатастрофе в Тверской области). У них был общий бизнес, кроме того, Божков владел 51% игровой компании в Крыму.

Читайте на РБК Pro
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Русский Шварценеггер: как поддерживал форму Владимир Турчинский
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде

«Эта информация, которую представил прокурор, не имеет никакого отношения к делу, которое сейчас находится на рассмотрении. Фактов и обстоятельств, позволяющих предположить какие-либо связи с иностранными лицами, у него нет», — сказал другой адвокат Божкова, Георгий Гатев, передает NOVA.

После решения об аресте Божков заявил, что «никакого правосудия в Болгарии нет». Защита сообщила, что будет обжаловать решение суда.

В 2021-м Божков попал под американские санкции на основании «Глобального акта о правах человека имени Магнитского». По утверждению американских властей, Божков давал взятки болгарским чиновникам, одной из целей этого была организация канала российского влияния на должностных лиц страны.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Болгария Евгений Пригожин ОАЭ
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
Кремль исключил участие Путина в похоронах Пригожина
Политика
Экспертиза подтвердила гибель Пригожина при крушении самолета
Общество
Лукашенко заявил о непричастности Путина к катастрофе самолета Пригожина
Политика