Производство вагонов метро в России упало на 42%
В январе—июле 2022 года производство вагонов метро в России упало на 42%, до 152 штук, следует из данных Росстата. Причем в апреле и июле этого года не было произведено ни одного метровагона, сообщил РБК представитель ведомства.
В июле отгрузки не производились, соглашается представитель «Трансмашхолдинга» (ТМХ), единственного производителя вагонов для метро в России (подконтролен Андрею Бокареву, Искандару Махмудову, Кириллу Липе и Дмитрию Комиссарову). Отсутствие поставок в апреле он не комментирует. Но утверждает, что в августе отгрузка вагонов возобновилась.
По данным Росстата, в 2021 году в России было выпущено 430 вагонов метро: 366 (или 85%) из них — на заводе ТМХ «Метровагонмаш» в Мытищах, на котором работают около 4 тыс. человек. В прошлом году завод продал вагоны на 36,2 млрд руб. при общей выручке 53,79 млрд руб., указано в отчетности «Метровагонмаша». В 2022 году компания ожидает увеличения общей выручки до 56,5 млрд руб., а на ключевого заказчика — Московский метрополитен — должно прийтись 55%. «Все обязательства по поставкам в рамках подписанных контрактов будут выполнены», — подчеркнул представитель ТМХ.
Планы по поставке нового подвижного состава выполняются в срок, до конца этого года Москва получит еще 168 вагонов (столько же — в первой половине 2022 года), подтвердил представитель Московского метрополитена. «Мы будем и дальше обновлять парк вагонов метро в соответствии с утвержденными планами», — добавил он.
Почему в России стали меньше производить вагонов для метро
Спад производства вагонов для метро произошел на фоне международных санкций против российской промышленности, введенных после начала военной операции на Украине, и прекращения сотрудничества с ключевыми международными технологическими компаниями. Например, Тихвинский вагоностроительный завод уходил в простой на 2,5 месяца — с середины мая до 1 августа — из-за дефицита подшипников, производимых в США.
Начиная с 2010 года Московский метрополитен закупил более 4 тыс. метровагонов нового поколения, говорит его представитель. С осени 2020 года предприятие получает поезда нового поколения «Москва-2020». В современных вагонах стало больше комплектующих западного производства, добавляет источник, близкий к столичному дептрансу. Часть оборудования — элементы тягового привода, тормозных систем, привод дверей, межвагонные переходы — поставляли иностранные компании, поэтому в условиях санкций ТМХ приходится заниматься поиском альтернативных поставщиков и решений, указывает он. «Изменившиеся условия, в которых действует отрасль, потребовали корректировки работы завода», — отмечает представитель ТМХ, не раскрывая детали и планы по производству на «Метровагонмаше».
Как можно продолжить производство вагонов
Столичные власти будут наращивать объемы поставок поездов «Москва-2020», заявлял 5 апреля мэр Сергей Собянин в ходе осмотра сотого поезда этой версии. По словам Собянина, в условиях санкционного давления и экономических сложностей необходимо принимать все меры, чтобы не уменьшать заказ города. «Более того, мы сделаем его долгосрочным на ближайшую перспективу. Поможем машиностроителям получить льготные кредиты, поможем с инвестиционными программами, разработкой новых видов транспорта», — пообещал он. При этом будут продлены сроки поставки по ранее заключенным контрактам, если это будет необходимо для замещения импортных узлов и комплектующих и развития производства в России, отмечалось в сообщении столичных властей.
В конце августа набсовет Фонда развития промышленности (ФРП; создан по инициативе Минпромторга) одобрил семь займов на общую сумму 11,4 млрд руб. предприятиям ТМХ и работающим в его интересах производителям комплектующих. По словам гендиректора ТМХ Кирилла Липы, это решение позволит расширить производство поездов метро.
На средства, полученные от ФРП, компания сможет расширить производство элементов оборудования для подвижного состава, которые раньше приобретались у зарубежных поставщиков, в том числе для вагонов метро, сообщил РБК представитель фонда. В начале сентября фонд одобрил еще один заем в размере 157,5 млн руб. в интересах ТМХ, добавил он. Средства пойдут на организацию в Воронежской области производства комплектующих, в том числе к межвагонным переходам для вагонов «Москва 2020». Более 60% таких деталей поставлялись на российский рынок из Германии.
Несмотря на давление со стороны недружественных стран, меры, принятые столичными властями совместно с производителями, позволили фактически безболезненно преодолеть все санкционные действия, утверждает представитель Московского метрополитена. По его словам, доля новых вагонов в Московском метрополитене достигла уже 70% (к 2023 году должна вырасти до 80%), тогда как в сентябре 2021 составляла 66%. Средний возраст вагонов метро снизился почти два раза — с 22 до 12 лет.
В условиях санкций производство вагонов для метро достаточно успешно адаптировалось под новые реалии, но период адаптации может растянуться на несколько лет, считает заведующая кафедрой управления организацией в машиностроении Государственного университета управления Виктория Борисова. «Без метровагонов мы не останемся, текущие заказы будут выполнены, но процесс модернизации [подвижного состава] все-таки затянется как минимум года на два», — считает она.
Производство рельсовых автобусов сократилось на 56%
В 2021 году «Метровагонмаш» также поставлял рельсовые автобусы (дизель-поезда) РА-3 «Орлан» и заработал на этом почти 5,4 млрд руб., указано в отчетности предприятия. Такие автобусы перевозят пассажиров на неэлектрицированных линиях и маршрутах с малым пассажиропотоком. В апреле РЖД сообщили, что в 2022 году будет закуплено еще 26 вагонов «Орлан».
В них используется немецкая дизель-гидравлическая силовая установка производства MTU, с поставками которых в Россию возникли проблемы из-за санкций, сказал РБК источник, близкий к ТМХ. По данным Объединения производителей железнодорожной техники, в январе—июле 2022 года производство такой техники в России, упало на 56%, до 14 вагонов. Но представитель РЖД утверждает, что план поставок РА-3 на этот год сохраняется полностью (остается получить семь вагонов), а пересмотр контракта не потребуется. К тому же у РЖД и подрядных компаний по техобслуживанию рельсобусов есть опыт ремонта силовых установок (двигателей) для таких автобусов, добавил он.