Количество поездов «Москва-2020» в столичном метро выросло в 1,6 раза

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В столичном метрополитене в мае начали курсировать четыре новых поезда «Москва-2020», еще четыре проходят тестирование. Все они будут работать на Калужско-Рижской линии. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем обновлять парк поездов метро. Закупаем самые современные составы «Москва-2020». За год их количество выросло в 1,6 раза. Всего уже больше 70% пассажиров метро ездят в новых комфортных поездах разных моделей», — уточнил вице-мэр. Всего, по словам Ликсутова, в метро курсирует более 100 поездов серии «Москва-2020». Составы этой серии полностью составляют парк Кольцевой и Большой кольцевой линий.

Подвижной состав для Московского метрополитена, в том числе составы «Москва-2020», поставляет российский производитель «Метровагонмаш». Завод в Мытищах собирает вагоны для метро Москвы с 1935 года. Каждый поезд вмещает до 1490 человек. «Новые составы «Москва-2020» более комфортны для пассажиров и существенно отличаются от поездов предыдущих поколений. В вагонах установлен климат-контроль с системой обеззараживания воздуха, удобные USB-зарядки у каждого сиденья. Двери на 28% шире по сравнению с поездом «Русич». Переходы между вагонами достигли рекордной ширины — 1,6 метра. А уровень шума в поезде на 15% меньше, чем в других моделях», — рассказал заммэра.

Среди других поездов нового поколения в столичном метро курсируют поезда «Москва», на долю которых приходится 25% от общего парка составов, «Ока» — 21%, «Москва-2020» — 12,6%, «Русич» — 11,5%.

Ликсутов назвал объемы закупок для московского метро «одними из крупнейших в мире». С 2011 по 2021 год в «Мосметро» было поставлено более 3,7 тыс. современных вагонов. При этом их средний возраст снизился практически в два раза, уточнил он.

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Ранее заммэра сообщал, что на Московском центральном кольце (МЦК) могут появиться двухэтажные поезда. Такую возможность, по его словам, обсуждает департамент транспорта Москвы совместно с РЖД. Он подчеркнул, что двухэтажный поезд будет на 100% продуктом российских производителей.