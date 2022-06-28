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Война санкций ,  

«Трансмашхолдинг» продал бизнес в Венгрии

В Венгрии у дочерней структуры ТМХ было два паритетных СП с Magyar Vagon Zrt, специализирующейся на ж/д проектах. TMH Hungary в 2018 году подписала договор с Египтом на поставку 1300 пассажирских вагонов на €1 млрд

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) продал свой бизнес в Венгрии локальному партнеру Magyar Vagon Zrt, сообщил «Ведомостям» гендиректор холдинга Кирилл Липа. По его словам, серьезным препятствием в дальнейшем взаимодействии с венгерскими партнерами стали взаиморасчеты.

«Мы работали через венгерский Сбербанк, но из-за санкций он прекратил свою операционную деятельность. Открытие же счетов в других венгерских банках в текущих условиях для российской компании невыполнимая задача», — сказал топ-менеджер.

Стоимость продажи активов Липа не назвал.

«Трансмашхолдинг» — производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта, компания предлагает услуги от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. У ТМХ есть международные подразделения в Швейцарии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане.

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Фото:Игорь Онучин / ТАСС

В Венгрии у дочерней структуры ТМХ — TMH International было два паритетных СП с Magyar Vagon Zrt., специализирующейся на проектах железнодорожной промышленности. Первое — TMH Hungary, второе — TMH Hungary Invest. TMH Hungary Invest в декабре 2020 года приобрел 90% венгерской машиностроительной компании Dunakeszi. Стоимость актива оценивалась на уровне $25–30 млн. TMH Hungary управляло Dunakeszi.

В 2018 году TMH Hungary подписала с «Египетскими национальными железными дорогами» (ЕНЖД) договор на поставку в течение пяти лет 1300 пассажирских вагонов на общую сумму более €1 млрд. По договору с египтянами первые 650 вагонов поставляет Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ; входит в ТМХ), а вторую половину — Dunakeszi. Первая партия готовой продукции была отгружена ЕНЖД в середине 2020 года.

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По словам Липы, за ТМХ остались конструкторская документация на вагоны, инженерная поддержка, операционное планирование и общая координация проекта. Все, что планировалось по этому проекту в кооперации с Венгрией, будет реализовано, но без акционерного участия ТМХ, добавил он.

«Сложившиеся обстоятельства могут увеличить сроки реализации, но незначительно. Проект должен был закончиться в августе 2024 года, но, скорее всего, завершится в апреле 2025 года», — отметил гендиректор ТМХ.

13 апреля президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев в числе ряда других российских бизнесменов попал под санкции Великобритании, которые предусматривают заморозку активов и запрет на въезд. После этого Бокарев покинул свой пост.

Акционерный капитал компании, по данным холдинга на август 2018 года, был распределен между группой российских бизнесменов и французской компанией Alstom (в марте приостановила работу с Россией). У Alstom было 20%. Еще 79,4% капитала владели компании, принадлежащие Бокареву, бизнесмену Искандеру Махмудову, председателю совета директоров ТМХ Дмитрию Комиссарову и гендиректору Кириллу Липе. Контролирующими акционерами являлись Комиссаров и Липа.

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Теги
Компании
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ТМХ «Трансмашхолдинг» Венгрия
ТРАНСМАШХОЛДИНГ

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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