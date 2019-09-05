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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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Токарев ответил Сечину на требование об извинениях после письма Шредера
Глава «Транснефти» счел комментарий своего советника, за который «Роснефть» потребовала извиниться, нормальным, а также предложил пресс-секретарю Сечина сперва самому принести извинения тем, кого он «посылает в непотребное место»
Николай Токарев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировал требования главы «Роснефти» Игоря Сечина извиниться за высказывания его советника Игоря Демина, который на прошлой неделе ответил на предложения главы совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера по качеству российской нефти.

По мнению Токарева, от Сечина прозвучали резкие высказывания что, «если мы нормальные, воспитанные люди», то обязаны принести извинения за содержательный комментарий, который, как считают в «Транснефти», был совершенно нормальным.

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Как отметил глава «Транснефти», в связи со сложившейся ситуацией Сечину необходимо дать указания своему пресс-секретарю Михаилу Леонтьеву, который на регулярной основе «посылает всех в непотребное место, извиниться перед теми, кого он туда посылает». «А уж потом давать указания нам, как поступать с нашим представителем», — добавил он.

Отвечая на вопрос, действительно ли затягивается выплата компенсаций потребителям, получившим по трубопроводу «Дружба» некондиционную нефть, Токарев сказал, что в настоящее время правительство совместно с Минэнерго, а также всеми заинтересованными ведомствами и компаниями конструктивно взаимодействуют между собой по этой теме.

Также глава «Транснефти» ответил на вопрос, предъявили ли зарубежные потребители, в частности, из Германии, какие-либо претензии из-за качества нефти. По его словам, в компании знают, кто организует на нефтеперерабатывающих заводах митинги, создает неприятную атмосферу и вовлекает немецких коллег в эту конфликтную ситуацию. «Роснефти» нужно, чтобы она не кончалась (ей принадлежит контрольный пакет НПЗ в городе Шведт)», — считает Токарев.

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«Транснефть» ответила на предложения Шредера по качеству российской нефти

Комментируя предложение «Роснефти» ужесточить требования к содержанию хлорорганики в нефти до не более 1 ppm (по принятому странами ЕАЭС технологическому регламенту с 1 июля содержание хлорорганики в нефти не должно превышать 6 ppm), Токарев заявил, что это самый настоящий блеф со стороны «Роснефти». «Есть ГОСТ и техрегламенты, которые предусматривают такую норму, а мы работаем гораздо ниже такого уровня <...> Все разговоры о том, что нормы нужно снизить до 1 ppm — пусть они сначала обеспечат этот уровень, а мы посмотрим, как у них это получится», — заключил глава «Транснефти».

Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер обратился с предложениями по качеству российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», к премьер-министру России Дмитрию Медведеву в конце августа. В письме он предложил, в частности, создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.

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«Роснефть» снизила нефтедобычу из-за ограничений со стороны «Транснефти»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин, комментируя обращение Шредера, заявил, что компания может согласиться с предложениями нанять независимых инспекторов, однако это произойдет в том случае, если сами нефтяные компании профинансируют оплату их услуг, а проблем в транспортировке нефти с содержанием хлорорганики менее 1 г на тонну в «Транснефти» и вовсе не видят. Также Демин заявил, что «Роснефть» скрыла от Шредера, что в 2018–2019 годах при приеме нефти в систему магистральных трубопроводов от обществ группы «Роснефти» значения хлорорганических соединений доходили до 8 ppm на некоторых приемно-сдаточных пунктах.

«Роснефть» назвала неприемлемым высказывание Демина и призвала «Транснефть» извиниться перед Шредером. Компания назвала главу совета директоров авторитетным европейским политиком, который последовательно отстаивает сотрудничество с Россией в области поставок энергоресурсов в Европу.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Роснефть», «Транснефть», Николай Токарев
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