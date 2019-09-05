Токарев ответил Сечину на требование об извинениях после письма Шредера

Глава «Транснефти» счел комментарий своего советника, за который «Роснефть» потребовала извиниться, нормальным, а также предложил пресс-секретарю Сечина сперва самому принести извинения тем, кого он «посылает в непотребное место»

Николай Токарев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировал требования главы «Роснефти» Игоря Сечина извиниться за высказывания его советника Игоря Демина, который на прошлой неделе ответил на предложения главы совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера по качеству российской нефти.

По мнению Токарева, от Сечина прозвучали резкие высказывания что, «если мы нормальные, воспитанные люди», то обязаны принести извинения за содержательный комментарий, который, как считают в «Транснефти», был совершенно нормальным.

Как отметил глава «Транснефти», в связи со сложившейся ситуацией Сечину необходимо дать указания своему пресс-секретарю Михаилу Леонтьеву, который на регулярной основе «посылает всех в непотребное место, извиниться перед теми, кого он туда посылает». «А уж потом давать указания нам, как поступать с нашим представителем», — добавил он.

Отвечая на вопрос, действительно ли затягивается выплата компенсаций потребителям, получившим по трубопроводу «Дружба» некондиционную нефть, Токарев сказал, что в настоящее время правительство совместно с Минэнерго, а также всеми заинтересованными ведомствами и компаниями конструктивно взаимодействуют между собой по этой теме.