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Часть делегации «Росатома» не попала в Лондон из-за проблем с визами
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Часть делегации «Росатома» не попала в Лондон из-за проблем с визами
Бизнес, 18:23
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Часть делегации «Росатома» не попала в Лондон из-за проблем с визами
Несколько топ-менеджеров «Росатома» не смогли посетить отраслевой симпозиум в Лондоне из-за проблем с визами. В мероприятии планировалось участие около 30 делегатов, проблемы возникли у шести-семи, говорят источники РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Топ-менеджеры без виз

Несколько топ-менеджеров госкорпорации «Росатом» и ее «дочек» не смогли посетить ежегодный симпозиум Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association), который проходит 5–7 сентября в Лондоне, потому что посольство Великобритании не выдало им визы. Об этом РБК рассказали несколько источников, близких к участникам симпозиума.

Собеседник, близкий к организаторам симпозиума, сообщил РБК, что в мероприятии планировалось участие около 30 делегатов из числа руководителей «Росатома» и входящих в него предприятий, а также их заместителей. По его словам, проблемы с британской визой «возникли у шести-семи топ-менеджеров госкорпорации». Они подавали документы в посольство заблаговременно — за полтора месяца, добавил он.

Другой собеседник РБК сказал, что знает о сложностях с получением визы у двух топ-менеджеров, не исключив «банальной бюрократии».

Собеседники РБК не назвали имена топ-менеджеров, которые планировали, но не смогли посетить мероприятие. Представитель «Росатома» от комментариев отказался.

«Росатом» является одним из спонсоров симпозиума. Среди выступающих на конференции от «Росатома» в программе заявлены первый заместитель генерального директора Кирилл Комаров и президент «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов. Оба уже приехали на симпозиум, сообщили источники РБК. Комарова в апреле 2018 года избрали председателем совета управляющих Всемирной ядерной ассоциации.

Пресс-служба ассоциации не предоставила РБК список всех делегатов.

По словам двух собеседников РБК, на симпозиум смогли поехать только те топ-менеджеры, у которых уже были многократные визы (представитель «Росатома» это не комментирует).

Представитель британского посольства в Москве заявил РБК, что в соответствии с национальным законодательством дипмиссия не может предоставить данные по выдаче виз. Если заявители получили отказ, причина будет названа в письме вместе с паспортом, сказал он. В остальных случаях посольство никогда не комментирует отдельные визовые заявления или процесс их рассмотрения.

Политические причины

Источник РБК, близкий к участникам Всемирной ядерной ассоциации, заявил, что причины задержки виз политические — на фоне скандала вокруг отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон обвинил российские власти.

5 сентября Королевская прокуратура Великобритании сообщила, что считает подозреваемыми в этом отравлении Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские силовики называют сотрудниками военной разведки.

«Это беспрецедентный случай: топ-менеджеры из делегации «Росатома» остались без визы и не смогли посетить знаковое в атомной сфере событие», — говорит собеседник РБК.

В связи с высылкой из России 23 британских дипломатов, которая последовала после скандала с отравлением Скрипалей, посольство Великобритании рекомендует начинать оформление виз заблаговременно, как минимум за полтора месяца до даты предполагаемой поездки. При ускоренном рассмотрении посольство не гарантирует соблюдение пятидневного срока рассмотрения документов: «сроки могут измениться в зависимости от сезонной загруженности», сообщается на его сайте.

«Для некоторых руководителей госкорпорация оплачивала ускоренное рассмотрение документов, которое сокращает сроки с 15 рабочих дней до пяти, и даже запрашивали в середине августа британское посольство», — говорит один из источников РБК.

Абрамович без визы

С проблемами в получении британской визы в мае столкнулся российский бизнесмен Роман Абрамович. Речь шла также не об отказе в выдаче визы, а в затянувшемся рассмотрении документов. В итоге бизнесмен получил гражданство Израиля: теперь он сможет въезжать в Великобританию, не обращаясь за визой, но не более чем на шесть месяцев.

Созданная в 2001 году в Лондоне ​Всемирная ядерная ассоциация объединяет 170 компаний, работающих в атомной отрасли и отвечающих за 70% мировой ядерной энергетики. На этот симпозиум обычно приезжали главы топливных структур «Росатома» — ТВЭЛ и Tenex, урановой «дочки» АРМЗ и международных подразделений госкорпорации. Будут ли они участвовать в симпозиуме в этом году, представитель «Росатома» не сказал.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Росатом»
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