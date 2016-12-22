В посольстве обвинили Лондон в невыдаче виз для сотрудников дипмиссии

Российские дипломаты и технические сотрудники посольства России в Великобритании с начала года не могут получить британские визы, сообщается на сайте российской дипмиссии.

«С начала года британскими властями фактически заблокировано обновление состава российского посольства. Визы не могут получить ни дипломаты, ни технические сотрудники. Такое положение дел является абсолютно ненормальным», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что после того, как из Великобритании в марте выслали российских дипломатов, кадровая ситуация усложнилась. При этом, по словам дипломатов, в Лондоне настроены на дальнейшее сокращение сотрудников дипмиссии.

В частности, речь идет об «искусственном» затягивании выдачи виз работникам посольства, которым предстоят командировки. В Посольстве подчеркнули, что готовы обсудить этот вопрос с британской стороной и отразили это намерение в предложенном ими двухстороннем меморандуме, определяющем сроки выдачи виз. «К сожалению, принцип взаимности для британской стороны, судя по всему, существует только со знаком минус», — заключили в дипмиссии.

В марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на слушаниях в парламенте заявила, что Россия причастна к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском городе Солсбери. В связи с этим из страны были высланы 23 российских дипломата. В Москве обвинения в причастности к отравлению отвергли и ответили высылкой 23 сотрудников британской дипмиссии.