Абрамович снизил свою долю в «Первом канале»

Она сократилась с 24 до 20%, сообщили в Росимуществе. РБК ранее выяснил, что это связано с приведением структуры собственности канала в соответствие закону о СМИ — Абрамович в мае стал гражданином Израиля

Роман Абрамович (Фото: Eddie Keogh / Reuters)

Российский бизнесмен Роман Абрамович сократил на 4% свою долю в «Первом канале» — теперь ему принадлежат 20% компании. Это следует из ответа начальника управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексея Павлова на соответствующий запрос (копия есть у РБК).

О планах предпринимателя продать часть своего пакета в «Первом канале», чтобы привести в соответствие требованиям закона о СМИ структуру собственности компании, стало известно в конце июня. РБК об этом тогда сообщили три источника на телевизионном рынке. В мае Абрамович получил израильское гражданство, а, согласно этому документу, иностранцам и лицам с двойным гражданством нельзя напрямую или косвенно владеть более 20% компании — учредителя СМИ. Через ООО «ОРТ-КБ» бизнесмену принадлежали 24% АО «Первый канал».

Теперь же, как сообщили в Росимуществе, «в соответствии с выпиской акционеров в настоящее время доля «ОРТ-КБ», учредителем которого является Абрамович, в акционерном капитале АО «Первый канал» составляет 20%». Это, как заметили в ведомстве, соответствует требованиям ст. 19.1 закона «О средствах массовой информации» (ограничения, связанные с учреждением средства массовой информации, организации (юридического лица), осуществляющей вещание).​

Покупателем 4% канала, как указывали в июне собеседники РБК, выступит один из действующих акционеров компании. Наиболее вероятным претендентом на эту долю они называли Национальную медиа группу.

РБК направил запросы в ее пресс-службу, а также в пресс-службу «Первого канала». Представитель Абрамовича не был оперативно доступен для комментариев.

Сумма сделки, в рамках которой бизнесмен продал часть своего пакета, неизвестна. Но ранее источник РБК, близкий к одному из акционеров «Первого канала», уточнял, что сейчас стоимость всего канала намного ниже, чем во время предыдущей сделки в 2010 году, соответственно, и покупка 4% вещателя оценивается намного ниже, чем восемь лет назад. В 2010 году Абрамович продал Национальной медиа группе 25% «Первого канала». Сумма сделки, по его словам, составила «всего $145 млн» (таким образом, весь канал стоил на тот момент $580 млн).​

49% «Первого канала» Абрамович купил еще в начале 2000-х у Бориса Березовского (тогда канал назывался Общественное российское телевидение — ОРТ).​ В 2011 году в Лондоне на суде с Березовским в свидетельских показаниях предприниматель сообщил, что тогда заплатил за приобретенную им долю вещателя $150 млн (с учетом комиссионных выплат — $164 млн). При такой оценке в начале 2000-х весь канал ОРТ стоил $306 млн.

Согласно данным базы СПАРК, на конец 2017 года выручка от продаж «Первого канала» составляла 31 млрд руб., чистые убытки компании в этот же период оценивались в 1,56 млрд руб., кредиторская задолженность — в 12,85 млрд руб.