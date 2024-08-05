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Работодатели рассказали, кому готовы дать второй шанс на собеседовании

Hh.ru: бухгалтеров и строителей позовут на новое собеседование после отказа
Компании, которым нужны бухгалтеры, строители и сотрудники складов, готовы позвать кандидатов на повторное собеседование без каких-либо условий. Айтишникам и топ-менеджерам для второго шанса нужно получить опыт и развить навыки
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Большинство российских компаний готовы пригласить соискателей на повторное собеседование после отказа, следует из данных опроса рекрутингового портала HeadHunter (hh.ru, есть у РБК). Исследование было проведено в июле 2024 года среди 287 работодателей.

Каждая шестая компания (12% опрошенных) согласна вновь рассмотреть кандидатов, которые ранее уже были на собеседовании, без каких-либо условий: несмотря на их опыт, навыки и общее впечатление от прошлой встречи. Чаще всего на это готовы работодатели, которые ищут специалистов финансовой сферы и бухгалтеров (16%), строителей (14%), сотрудников складов и транспорта (13%), рабочего персонала (13%) и производственного персонала (10%).

72% участников опроса заявили, что позовут кандидата на повторное собеседование, если первое прошло продуктивно и оставило позитивное впечатление. Еще 13% сообщили, что новая встреча возможна, если у соискателя появились релевантный опыт и развились необходимые навыки. В основном это касается IТ-специалистов (25%), топ-менеджмента (19%) и строителей (17%).

Только 1% опрошенных отказались пригласить соискателей, не прошедших первое собеседование.

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Фото:Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Что касается регионов, повторно рассматривать кандидатов без дополнительных условий готовы в Саратовской области (43%), Ярославской области и Башкирии (по 33%), в Челябинской области (32%) и Красноярском крае (30%). В Москве дать кандидату еще один шанс согласны 12% работодателей, в Петербурге — 18%.

По данным Росстата, в июне безработица населения в возрасте 15 лет и старше составила 2,4%. Ее низкий уровень сопровождается дефицитом кадров на рынке труда, что в течение 2023 года признавали российские власти.

Согласно апрельскому опросу SuperJob, по сравнению с 2023 годом количество вакансий на рынке труда за год выросло на 44%, при этом конкурс уменьшился на четверть. Президент Владимир Путин в мае говорил, что рынок труда в стране не заполнен в необходимом объеме и нужны высококлассные специалисты, в том числе из других стран. По данным hh.ru, в первом полугодии 2024 года российские компании стали активнее искать сотрудников в Африке.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
HeadHunter работодатели собеседования рынок труда
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