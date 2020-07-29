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Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза

Аэрофлот AFLT ₽83,64 -0,12% Купить
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Чистый убыток авиакомпании «Аэрофлот» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.

Во втором квартале чистый убыток авиакомпании составил 26,1 млрд руб. против прибыли в размере 2,9 млрд руб. годом ранее. «Фактором ухудшения операционных результатов [за второй квартал и полугодие] стало масштабное влияние ограничений на перевозки пассажиров и карантинных мер как в международном сообщении, так и между регионами России», — говорится в сообщении компании.

Всего за полгода «Аэрофлот» перевез 7,8 млн человек, что на 56% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Но, согласно данным Росавиации, к июню пассажиропоток по стране стал постепенно восстанавливаться: если в апреле «Аэрофлот» перевез всего 147,7 тыс человек, то в июне — уже 522,9 тыс. пассажиров

Выручка авиакомпании за полгода упала по сравнению с 2019 годом почти на 52%, составив 121,7 млрд руб. Но за счет сокращения емкостей (числа используемых самолетов) авиакомпании удалось сэкономить на авиакеросине, обслуживании в аэропортах, пассажиров на борту и лизинге.

Снижение показателей было и в первом квартале 2020 года. Тогда «Аэрофлот» указывал, что пандемия коронавируса и закрытие международных рейсов «полностью нивелировали положительную динамику начала года и значительно ухудшили финансовый результат «Аэрофлота» в марте». Тогда чистый убыток незначительно уменьшился (на 4,2%, до 16,1 млрд руб. за первый квартал), но и выручка начала падать.

Теги: «Аэрофлот»
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