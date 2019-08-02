СМИ предрекли рост цен на iPhone и оружие в США из-за пошлин против Китая

СМИ предрекли рост цен на iPhone и оружие в США из-за пошлин против Китая

Новые таможенные пошлины, которыми Трамп решил обложить китайские товары, скажутся прежде всего на потребителях в США, опасаются американские СМИ

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа повысить таможенные тарифы на все ввозимые из Китая товары на 10% приведет к росту цен на электронику, продукты питания и товары повседневного спроса, такие как одежа и игрушки, пишут CNN, Washington Post, Axios, CNBC и другие американские СМИ.

Все это в первую очередь скажется не на Пекине, а на потребителях в США, опасаются опрошенные изданиями эксперты.

62% от всех товаров, которые попадают по действие новых пошлин, — потребительские товары, пишет WP со ссылкой на данные Goldman Sachs. Это намного больше, чем затрагивали ранее введенные тарифы, и влиять они будут преимущественно на простых покупателей, опасаются аналитики.

«Этот новый 10-процентный тариф на импорт из Китая является прямым и очевидным ударом по потребительским товарам и семейным бюджетам», — говорится в заявлении Ассоциации лидеров розничной торговли США, которое цитирует CNBC.

Axios перечисляет группы товаров, которые затронут новые пошлины. Среди них: