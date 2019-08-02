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Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Политика ,  
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СМИ предрекли рост цен на iPhone и оружие в США из-за пошлин против Китая
Новые таможенные пошлины, которыми Трамп решил обложить китайские товары, скажутся прежде всего на потребителях в США, опасаются американские СМИ
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа повысить таможенные тарифы на все ввозимые из Китая товары на 10% приведет к росту цен на электронику, продукты питания и товары повседневного спроса, такие как одежа и игрушки, пишут CNN, Washington Post, Axios, CNBC и другие американские СМИ.

Все это в первую очередь скажется не на Пекине, а на потребителях в США, опасаются опрошенные изданиями эксперты.

62% от всех товаров, которые попадают по действие новых пошлин, — потребительские товары, пишет WP со ссылкой на данные Goldman Sachs. Это намного больше, чем затрагивали ранее введенные тарифы, и влиять они будут преимущественно на простых покупателей, опасаются аналитики.

«Этот новый 10-процентный тариф на импорт из Китая является прямым и очевидным ударом по потребительским товарам и семейным бюджетам», — говорится в заявлении Ассоциации лидеров розничной торговли США, которое цитирует CNBC.

Axios перечисляет группы товаров, которые затронут новые пошлины. Среди них:

  • продукты: овощи и фрукты, специи, масло, сахар, чай, мясо, шоколад, кофе, алкоголь, молоко, сыр, йогурты и др.;
  • электроника: микрофоны и громкоговорители, видеокарты и игровые консоли, цифровые камеры, наушники и запчасти для телевизоров, электронных сигарет и др.;
  • одежда: пальто, костюмы, брюки, шорты, юбки, платья, блузки, халаты, нижнее белье, свитера, комбинезоны, а также обувь и перчатки;
  • мебель и предметы домашнего обихода (жалюзи, двери, окна, вешалки для одежды, одеяла, подушки, скатерти, изделия из стекла и др.);
  • оружие: револьверы, пистолеты, ружья, ракетные установки, гранатометы и др.;
  • растения (деревья, кустарники, цветы);
  • спортивное оборудование: клюшки для гольфа, теннисные ракетки, надувные футбольные и футбольные мячи, ледовые коньки, сетки для бадминтона и др.;
  • другие товары — детские игрушки, подгузники, школьные тетради, будильники, канцелярские принадлежности, табак, печатная продукция и пр.

Новые пошлины затронут и продукцию Apple, которая собирает свои продукты, в том числе смартфоны iPhone, в Китае, пишет CNN. В самой компании отказались от комментариев.

Облагаться новой 10-процентной пошлинной китайские товары на $300 млрд будут с 1 сентября. Объявляя о новых мерах в Twitter, президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывал на то, что Пекин выполнит свое обещание покупать в больших объемах американскую сельхозпродукцию, однако Китай его не сдержал, как и ряд других обязательств, взятых на себя в рамках торговой сделки.

Позднее, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что 10% — это только начальное повышение. По его словам, затем тарифы могут возрасти до 25% или даже выше. «До тех пор пока не будет заключена сделка, мы будем облагать их налогами», — сказал Трамп (цитата по WP).

Экономика
Трампа не обеспокоило падение Dow Jones на фоне новых пошлин против Китая

Новая пошлина в 10% не затронет те товары, которые уже облагаются ранее введенными США 25-процентными пошлинами.

США и Китай ведут торговую войну с 2018 года, она началась после того, как Трамп ввел и увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. Пекин отвечал Вашингтону зеркально.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Дональд Трамп, Китай, Цены, таможенные пошлины
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