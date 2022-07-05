В Финляндии исключили запуск поездов «Аллегро» в Россию

Снятие Россией ковидных ограничений на границах не повлияет на решение VR Group прекратить движение поездов из Хельсинки в Санкт-Петербург, заявили в компании. Из-за санкций она прекратила сотрудничество с РЖД

Фото: Seppo Samuli / IMAGO / ТАСС

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group не собирается возобновлять движение поездов «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом, сообщил в интервью Helsingin Sanomat ее финансовый директор Эркка Репо.

По его словам, из-за санкций VR Group прекратила сотрудничество с РЖД, и решение российских властей снять ковидные ограничения на сухопутных границах не повлияет на это. О снятии всех ограничений на пересечение границы с 15 июля оперативный штаб сообщил накануне.

Репо отметил, что Финляндия не сможет использовать оставшиеся в стране поезда «Аллегро» на внутренних направлениях, так как они принадлежат СП VR и РЖД «Карельские поезда». «Технически они могли бы ходить по железным дорогам Финляндии, но у них есть лицензия на движение только между Хельсинки и Санкт-Петербургом», — пояснил топ-менеджер.

О том, что поезда «Аллегро» перестанут ходить из Финляндии в Россию и обратно, стало известно в конце марта. Министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Тюппурайнен направила VR Group уведомление о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации этих составов. Министр пояснила, что до того момента поезда ходили, чтобы граждане Финляндии смогли уехать из России.

Французская компания Alstom, которая производит поезда «Аллегро», приостановила поставки в Россию из-за санкций.

Россия 12 декабря 2021 года возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией, ранее приостановленное из-за коронавируса. Тогда «Аллегро» были снова запущены. Кроме них до пандемии в Хельсинки также следовал поезд «Лев Толстой» из Москвы.

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Воздушное сообщение с Финляндией ограничено после того, как Евросоюз и ряд стран из-за спецоперации на Украине запретили российским самолетам летать в своем воздушном пространстве, а Россия в ответ закрыла небо для 36 стран, включая Финляндию.