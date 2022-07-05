В Финляндии исключили запуск поездов «Аллегро» в Россию

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 60,16 (+2,98) Инвестиции, 15:55
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 58,51 (+3,43) Инвестиции, 15:55
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 17:46
Замглавы администрации Запорожья назначили экс-депутата Думы от Крыма Политика, 17:44
Зеленский заявил о «мелких провокациях» со стороны Приднестровья Политика, 17:41
Проливные дожди затопили целые районы в Мумбаи. Фотогалерея Общество, 17:37 
Как снизить загруженность московских улиц раз и навсегда 17:23
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за угроз Политика, 17:20
Проректора таможенной академии заподозрили в торговле наркотиками Общество, 17:15
«Галс-Девелопмент» представила два проекта в сегменте премиального жилья Пресс-релиз, 17:12
В Ленинградской области нашли тело учредителя подрядчика «Газпрома» Общество, 17:12
В Финляндии исключили запуск поездов «Аллегро» в Россию Бизнес, 17:11
Курский губернатор сообщил о повреждениях в попавших под обстрел селах Политика, 17:08
В КНР назвали шуткой века слова Столтенберга об оборонительных целях НАТО Политика, 17:06
Дума одобрила статус ветерана для гражданских участников спецоперации Политика, 17:02
Цена нефти Brent обвалилась на 6% и впервые с мая упала ниже $107 Инвестиции, 17:02
Война санкций ,  
0 

В Финляндии исключили запуск поездов «Аллегро» в Россию

Снятие Россией ковидных ограничений на границах не повлияет на решение VR Group прекратить движение поездов из Хельсинки в Санкт-Петербург, заявили в компании. Из-за санкций она прекратила сотрудничество с РЖД
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 003,2 +0,16% Купить
Фото: Seppo Samuli / IMAGO / ТАСС
Фото: Seppo Samuli / IMAGO / ТАСС

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group не собирается возобновлять движение поездов «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом, сообщил в интервью Helsingin Sanomat ее финансовый директор Эркка Репо.

По его словам, из-за санкций VR Group прекратила сотрудничество с РЖД, и решение российских властей снять ковидные ограничения на сухопутных границах не повлияет на это. О снятии всех ограничений на пересечение границы с 15 июля оперативный штаб сообщил накануне.

Репо отметил, что Финляндия не сможет использовать оставшиеся в стране поезда «Аллегро» на внутренних направлениях, так как они принадлежат СП VR и РЖД «Карельские поезда». «Технически они могли бы ходить по железным дорогам Финляндии, но у них есть лицензия на движение только между Хельсинки и Санкт-Петербургом», — пояснил топ-менеджер.

О том, что поезда «Аллегро» перестанут ходить из Финляндии в Россию и обратно, стало известно в конце марта. Министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Тюппурайнен направила VR Group уведомление о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации этих составов. Министр пояснила, что до того момента поезда ходили, чтобы граждане Финляндии смогли уехать из России.

Финляндия сняла ограничения на прием визовых заявлений в России
Общество
Фото:Shoja Lak / Getty Images

Французская компания Alstom, которая производит поезда «Аллегро», приостановила поставки в Россию из-за санкций.

Россия 12 декабря 2021 года возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией, ранее приостановленное из-за коронавируса. Тогда «Аллегро» были снова запущены. Кроме них до пандемии в Хельсинки также следовал поезд «Лев Толстой» из Москвы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Фото: Jason Oxenham / Getty Images Метеозависимость: миф или реальность
Инструкции
Pro
Фото: Ron Lach / Pexels 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Ликвидировать, закрыть и обанкротить. Что должен об этом знать ИП
Инструкции

Воздушное сообщение с Финляндией ограничено после того, как Евросоюз и ряд стран из-за спецоперации на Украине запретили российским самолетам летать в своем воздушном пространстве, а Россия в ответ закрыла небо для 36 стран, включая Финляндию.

Авторы
Теги
Компании
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Финляндия Хельсинки Санкт-Петербург «Аллегро» поезда РЖД
РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
Материалы по теме
Суд передал РЖД оборудование Siemens для обслуживания «Сапсанов»
Бизнес
Производитель поездов «Аллегро» приостановил работу с Россией
Бизнес
Поезда «Аллегро» перестанут ходить из Санкт-Петербурга в Хельсинки
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter