Небольшим отелям дадут субсидии на покупку масок и санитайзеров

Субсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников получат отели, число номеров в которых не превышает 100. Единственное условие для получения помощи — работа под ОКВЭДом, вошедшим в перечень пострадавших отраслей

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Власти выделят государственные субсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников отелей. Об этом во время конференции «Особенности формирования турпродукта по Бурятии. Запуск чартерных программ» заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

«Это новая, расширенная мера поддержки. Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров», — сообщила она.

По ее словам, на эти деньги отели смогут закупить маски, санитайзеры и иные средства защиты для своих сотрудников, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора. Эти требования необходимы для того, чтобы запустить работу средств размещения, отметила Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что единственное условие для получения помощи — обязанность отелей работать под основным ОКВЭДом (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), который вошел в перечень пострадавших отраслей. «Поэтому заявляйтесь. Можно будет получить деньги и финансовую поддержку на то, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора», — отметила она.