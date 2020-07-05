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Небольшим отелям дадут субсидии на покупку масок и санитайзеров

Субсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников получат отели, число номеров в которых не превышает 100. Единственное условие для получения помощи — работа под ОКВЭДом, вошедшим в перечень пострадавших отраслей
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти выделят государственные субсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников отелей. Об этом во время конференции «Особенности формирования турпродукта по Бурятии. Запуск чартерных программ» заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

«Это новая, расширенная мера поддержки. Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров», — сообщила она.

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По ее словам, на эти деньги отели смогут закупить маски, санитайзеры и иные средства защиты для своих сотрудников, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора. Эти требования необходимы для того, чтобы запустить работу средств размещения, отметила Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что единственное условие для получения помощи — обязанность отелей работать под основным ОКВЭДом (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), который вошел в перечень пострадавших отраслей. «Поэтому заявляйтесь. Можно будет получить деньги и финансовую поддержку на то, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора», — отметила она.

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Отель &laquo;Mriya Resort &amp; SPA&raquo;

Догузова напомнила, что в рамках мер поддержки гостиничной отрасли со следующего года Ростуризм запустит федеральную программу субсидирования процентной ставки на строительство новых отелей и реконструкцию старых.

С 1 июля, согласно данным Ростуризма, 67 российских регионов начали принимать туристов. Как заявляла Догузова, российская туристическая отрасль после пандемии коронавируса сможет полностью восстановиться только к весне 2021 года. Она отмечала, что ведомство предлагает отельерам и туроператорам совместно с регионами проработать продление курортного сезона до конца октября 2020 года для того, чтобы ускорить процесс по восстановлению отрасли.

Автор: Михаил Юшков
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