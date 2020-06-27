Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства. Перечень размещен на сайте ведомства.

Список включает в себя данные по 121 стране. Ростуризм называет планируемые даты открытия границ, а также предоставляет информацию о категориях лиц, которым разрешен въезд и условия для прибытия.

Например, в некоторых странах для прибывающих из-за границы предусмотрен карантин в течение 14 дней. Также бывает необходима медицинская справка, свидетельствующая об отрицательном тесте на коронавирус.

Помимо этой информации, Ростуризм сообщает об ограничительных мерах в иностранных государствах. В том числе в списке приводятся данные о работе общественного транспорта, заведений общепита, парков, образовательных организаций.