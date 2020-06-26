В Ростуризме назвали число готовых принимать туристов регионов

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С 1 июля принимать туристов готовы 67 российских регионов. Об этом сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

«Со следующей недели, с 1 июля, у нас туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации», — сказала она.

Догузова добавила, что на протяжении первой недели июля ограничительные меры, препятствующие туризму, продолжат снимать. По ее словам, в Ростуризме предполагают, что в первую неделю месяца курортный сезон начнется в «подавляющем большинстве» регионов.

Как сообщила 17 июня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, из-за пандемии коронавируса спрос на поездки туристов внутри страны упал по сравнению с прошлым годом в десять раз.