Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%

«Те, перед кем мы должны были выполнить свои обязательства за три месяца простоя, еще и выиграли. Сами знаете, в апреле месяце ценовая политика маленькая, а в июле и августе высокая, но объекты отдают номера в счет тех долгов, которые накопились», — рассказал Черняк.
О том, что качественные отели Кубани и Крыма поднимают цены на размещение в связи с ажиотажным спросом, ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экспертов в туристической отрасли. В частности, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сообщил, что на повышение цен в отелях высокой категории Краснодарского края и Крыма повлияли туристы, которые из-за невозможности выехать за рубеж приняли решение поехать на юг России. По его словам, кубанские отели повысили цены на 50%, а крымские — до 100%. Как заверил Мкртчян, размещение в четырех- и пятизвездочных отелях в Краснодарском крае стоило 10 тыс. руб. в сутки, а сейчас — 15 тыс. руб. «То есть плюс 50%», — отметил он.
«В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — пояснил эксперт.
В объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» сообщили «Интерфаксу» о росте цен на размещение на курортах Большого Сочи в популярных четырех- и пятизвездочных отелях на 50–100%, а в менее востребованных гостиницах — до 30%. Директор департамента развития сети Юлия Высоцкая связала это с тем, что «Сочи не резиновый», а расположенные там пятизвездочные отели не дотягивают до уровня отелей Турции и Туниса, которые являются огромными комплексами с тысячами номеров. «Поэтому, к сожалению, и в Сочи, и в Крыму в популярных отелях не хватает мест. А если учитывать, что спрос очень большой, то цены растут как на июль, так и на август. Отелям тоже нужно компенсировать свои простои», — сказала Высоцкая.
Подтвердили «Интерфаксу» повышение цен на размещение в люксовых и качественных гостиницах Кубани и Крыма и в туроператоре «Интурист». «Да, действительно дорогие объекты размещения в связи с чрезвычайно высоким спросом поднимают цены», — сообщили в компании. Там отметили, что рост цен идет постепенно, прибавляя день ото дня 3–5%.