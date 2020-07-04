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Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%

Цены на отдых в отелях Крыма в среднем поднялись на 10–15% по сравнению с 2019 годом, отметили власти полуострова
Отель «Mriya Resort & SPA»
Отель «Mriya Resort & SPA» (Фото: mriyaresort.com)

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.

«А почему не на 1000% или на 10 000%?» — задался вопросом чиновник.

По его словам, цены на отдых в отелях Крыма в среднем поднялись на 10–15% по сравнению с 2019 годом. Черняк пояснил, что цены повышаются только на последние оставшиеся номера, поскольку такой метод традиционно применяется в гостиничном бизнесе.

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Он отметил, что сейчас в Крым едут и те туристы, отдых которых был перенесен из-за пандемии коронавируса COVID-19 с весны на лето.

«Те, перед кем мы должны были выполнить свои обязательства за три месяца простоя, еще и выиграли. Сами знаете, в апреле месяце ценовая политика маленькая, а в июле и августе высокая, но объекты отдают номера в счет тех долгов, которые накопились», — рассказал Черняк.

О том, что качественные отели Кубани и Крыма поднимают цены на размещение в связи с ажиотажным спросом, ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экспертов в туристической отрасли. В частности, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сообщил, что на повышение цен в отелях высокой категории Краснодарского края и Крыма повлияли туристы, которые из-за невозможности выехать за рубеж приняли решение поехать на юг России. По его словам, кубанские отели повысили цены на 50%, а крымские — до 100%. Как заверил Мкртчян, размещение в четырех- и пятизвездочных отелях в Краснодарском крае стоило 10 тыс. руб. в сутки, а сейчас — 15 тыс. руб. «То есть плюс 50%», — отметил он.

«В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — пояснил эксперт.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» сообщили «Интерфаксу» о росте цен на размещение на курортах Большого Сочи в популярных четырех- и пятизвездочных отелях на 50–100%, а в менее востребованных гостиницах — до 30%. Директор департамента развития сети Юлия Высоцкая связала это с тем, что «Сочи не резиновый», а расположенные там пятизвездочные отели не дотягивают до уровня отелей Турции и Туниса, которые являются огромными комплексами с тысячами номеров. «Поэтому, к сожалению, и в Сочи, и в Крыму в популярных отелях не хватает мест. А если учитывать, что спрос очень большой, то цены растут как на июль, так и на август. Отелям тоже нужно компенсировать свои простои», — сказала Высоцкая.

Подтвердили «Интерфаксу» повышение цен на размещение в люксовых и качественных гостиницах Кубани и Крыма и в туроператоре «Интурист». «Да, действительно дорогие объекты размещения в связи с чрезвычайно высоким спросом поднимают цены», — сообщили в компании. Там отметили, что рост цен идет постепенно, прибавляя день ото дня 3–5%.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Крым, отдых, отели
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