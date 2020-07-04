Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%

Цены на отдых в отелях Крыма в среднем поднялись на 10–15% по сравнению с 2019 годом, отметили власти полуострова

Отель «Mriya Resort & SPA» (Фото: mriyaresort.com)

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.

«А почему не на 1000% или на 10 000%?» — задался вопросом чиновник.

По его словам, цены на отдых в отелях Крыма в среднем поднялись на 10–15% по сравнению с 2019 годом. Черняк пояснил, что цены повышаются только на последние оставшиеся номера, поскольку такой метод традиционно применяется в гостиничном бизнесе.

Он отметил, что сейчас в Крым едут и те туристы, отдых которых был перенесен из-за пандемии коронавируса COVID-19 с весны на лето.