Рост российского авторынка замедлился в июне до 10,8%

Рост продаж новых автомобилей в первый летний месяц значительно хуже майского (плюс 18%). Среди причин эксперт и участники рынка называют более высокую базу 2017 года, сезон отпусков и чемпионат мира по футболу

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

За июнь было продано более 156,3 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 10,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), поступившего в РБК.

При этом темпы продаж в июне оказалась хуже, чем в мае, когда рынок вырос на 18%. Замедление затронуло практически все бренды, некоторые из них ушли в отрицательную зону.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что, несмотря на замедление темпов, 11-процентный рост это «приличный» результат, особенно в свете проходящего чемпионата мира по футболу. «Кроме того, из-за активных продаж в предыдущие месяцы складские запасы существенно снизились во всей индустрии, что, хотя и временно, сказалось на росте продаж», — сообщил он.

В июне до 23% ускорилось падение продаж Audi (в мае сокращение составило всего 15%), на 33% — Infiniti (рост 9% в мае), на 38% — Datsun (минус 29% в мае). Тройка лидеров осталась прежней: Lada (рост 15%), Kia (19%), Hyundai (12%).

В результате за первое полугодие было продано более 849,2 тыс. автомобилей, что на 18,2% лучше прошлогодних января—июня.

В начале года мы отталкивались от низкой базы, сейчас этот эффект исчерпан. В июне 2017 года, напротив, рынок показал высокий результат, отмечает директор по маркетингу компании «Рольф» Юлия Овчинникова. С другой стороны, по ее словам, у июньского замедления роста рынка есть и объективная причина: чемпионат мира по футболу оттянул на себя внимание потенциальных покупателей, наблюдается снижение трафика в дилерские центры.

Предправления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович подтверждает слова коллеги, что спад отчасти связан с ЧМ. «После проведения чемпионата мы ожидаем рост покупательской активности за счет отложенного спроса среди населения. Рост цен на ряд брендов с 1 июля не окажет негативного влияния, и авторынок продолжит умеренные темпы роста», — считает он.

Источник в одном из крупных автопроизводителей отмечает, что среди факторов, потенциально замедляющих рост рынка, — окончание программ господдержки, начало отпускного сезона, налоговая и пенсионная реформы, которые влияют на потребительское поведение.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов считает, что все-таки ключевым фактором более низких продаж июня является высокая база аналогичного периода 2017 года, когда был зафиксирован пик роста. По его словам, в последующие месяцы года российский авторынок уже не покажет значительных темпов роста.

В апреле АЕБ выпустила прогноз по российскому авторынку на этот год: рост на 10%, до 1,75 млн штук. 21 марта правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили с 1 апреля. Больше всего индексация затронула популярные модели — рост ставок на 90%. В результате ряд автопроизводителей подняли цены на свои модели.