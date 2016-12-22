Audi и Volkswagen повысили цены на автомобили в России

Два иностранных автопроизводителя — Audi и Volkswagen — подняли цены на свои автомобили в России. Одна из причин — рост ставок утилизационного сбора

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Volkswagen повысил цены на ряд моделей в апреле в среднем на 2%, сообщил РБК представитель дистрибьютора этой марки. По его словам, удорожание коснулось Volkswagen Tiguan, Touareg и Passat.

Операционный директор люкс-сегмента автодилерской группы «Авилон» Вагиф Бикулов рассказал РБК, что с 1 апреля цены на 2% повысили также Audi, Fiat и Jeep, а Maserati — на 40 тыс. руб. (1,5–2%). Источник в одном из автодилерских холдингов подтвердил РБК, что автомобили Audi подорожали в среднем на 2%.

Представители Audi, Fiat (дистрибьютор автомобилей Chrysler, Jeep, Fiat, Fiat Professional и Alfa Romeo) и Maserati пока не ответили на запросы РБК.

По словам Бикулова, причина повышения цен — увеличение утилизационного сбора. С ним соглашается директор по развитию компании ​«Рольф» Владимир Мирошников: основные факторы роста — повышение акцизов и утилизационного сбора.

21 марта правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили с 1 апреля 2018 года. Больше всего индексация затронула популярные модели — рост ставок на 90%. Представитель Минпромторга сообщал ТАСС, что ​ведомство не ожидает роста цен на автомобили российского производства из-за индексации утилизационного сбора. Тогда автодилеры сообщали, что ожидают медленного роста цен на иномарки, хотя сами автопроизводители не сообщали о планах повысить стоимость машин.

В Nissan, Lexus и Hyundai сообщили, что не повышали цены и пока не планируют. «Мы следим за ситуацией на бирже (курсом евро и доллара. — РБК) и ждем, когда она стабилизируется, после этого будет понятно, есть ли необходимость корректировать прайс-листы», — пояснил РБК представитель Volvo. Директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус» (дистрибьютор Mitsubishi) Илья Никоноров сообщил РБК, что компания следит за развитием ситуации. «Возможно, это краткосрочная реакция рынка на известные события (введение новых санкций США против российских компаний и бизнесменов. — РБК). Однако в условиях длительного падения локальной валюты «ММС Рус» не исключает пересмотр цен на импортируемые автомобили», — сказал он.

Представитель Mercedes отказался комментировать вопросы ценообразования.

9 апреля курс евро на Московской бирже впервые с 4 августа 2016 года поднялся выше 74 руб., курс доллара поднялся выше 60 руб. 10 апреля на 16:00 мск курс доллара составил 62,8 руб. (+2,14%), курс евро — 77,57 руб. (+2,87%).

«Автопроизводители при ценообразовании отталкиваются от стоимости нефти, поэтому текущая ситуация (с ростом курса доллара и евро. — РБК) не повлияет на изменения цен на автомобили», — сказал РБК директор дивизиона «Юго-Восток» группы компаний «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев. Но, по его словам, если скачки курса евро и доллара продолжатся, это приведет к повышению цен на авторынке, снижению спроса и очередному коллапсу. «Если изменение цен на автомобили составит 10% и более, то во втором полугодии 2018 года продажи сократятся», — добавляет Бикулов из «Авилона». 5 апреля Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выпустила прогноз по российскому авторынку, согласно которому продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в 2018 году вырастут на 10%, до 1,75 млн штук.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов считает, что из-за колебаний курса валют никто из автопроизводителей не будет резко повышать стоимость автомобилей. Только после стабилизации курса они будут решать, перекладывать разницу на потребителей или нет, считает эксперт. По его словам, цены на автомобили в любом случае будут расти: из-за инфляции, остаточного эффекта от девальвации 2014–2015 годов, а также из-за обновления модельного ряда. Но насколько сильным будет этот рост, зависит от ряда факторов, в том числе от наличия госпрограмм поддержки производителей и субсидий, добавляет он.