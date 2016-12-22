Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,12 61,97 EUR Нал. 79,10 76,57 USD Бирж. 63,28 +2,62 EUR Бирж. 78,24 +3,54 USD ЦБ. 62,37 +3,80 EUR ЦБ. 76,85 +4,97 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 6740,00 +32,50 MOEX 2185,42 +4,52% RTS 1087,81 -0,65% Brent 70,11 +2,20% DJIA 24370,96 +1,63% Nasdaq 7044,78 +1,36% FTSE 7250,93 +0,78%
Audi и Volkswagen повысили цены на автомобили в России
Лента новостей
Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 17:12, РБК и Билайн Минприроды разрешит охотиться на «чумных» кабанов и оленей с вертолетов 17:04, Общество В ЦБ допустили проблемы с инфраструктурой Мосбиржи на фоне падения рынка 16:55, Экономика Продавцы бытовой техники предупредили о пересмотре цен из-за курса рубля 16:49, Бизнес Audi и Volkswagen повысили цены на автомобили в России 16:46, Бизнес Комитет Госдумы поддержал блокировку соцсетей и мессенджеров за фейки 16:43, Технологии и медиа Иран пообещал «не оставить без ответа» атаку Израиля по сирийской базе 16:32, Политика Минсельхоз выступил за запрет растительных жиров в молочной продукции 16:32, Бизнес Лукашенко раскритиковал российские сериалы 16:29, Общество В Пензенской области школьники отравились угарным газом 16:27, Общество Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за подготовки ответа по Сирии 16:23, Политика Собянин поручил разработать для Москвы программу «Умный город» 16:22, Общество Доллар тянет вниз: какие активы стали самыми убыточными в первом квартале 16:21, Деньги Аксенов предложил ввести в Крыму особый режим для бизнеса под санкциями 16:19, Политика Пользователи iPhone пожаловались на неработающие из-за обновления экраны 16:14, Технологии и медиа СМИ узнали об отставке главы Volkswagen Маттиаса Мюллера 16:11, Бизнес РФС признал незаконным увольнение Павла Погребняка из «Динамо» 16:07, Спорт Мэй пожелала Юлии Скрипаль скорейшего выздоровления после выписки 16:06, Общество Родственник Дерипаски поможет сети по продаже шаурмы разместить бонды 16:00, Бизнес Самое популярное в истории YouTube видео снова стало доступно 15:56, Общество Трамп назвал обыски в офисе своего адвоката «нападением на страну» 15:56, Политика Мосбиржа обсудила последствия американских санкций с En+ и «Русалом» 15:54, Политика Турчинов заявил о превосходстве ракеты «Ольха» над российским «Смерчем» 15:40, Политика В Кургане обрушились перекрытия в магазине «Магнит» 15:29, Общество СМИ узнали о правилах нового боя Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора 15:26, Спорт СК начал проверку после поножовщины в школе в ХМАО 15:23, Общество Эрдоган назвал неправильным подход Лаврова к проблеме Африна 15:23, Политика Гражданская оборона: как мода стала инструментом выражения своих взглядов 15:21, Спецпроект РБК PINK
Audi и Volkswagen повысили цены на автомобили в России
Бизнес, 16:46
0
Audi и Volkswagen повысили цены на автомобили в России
Два иностранных автопроизводителя — Audi и Volkswagen — подняли цены на свои автомобили в России. Одна из причин — рост ставок утилизационного сбора
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Volkswagen повысил цены на ряд моделей в апреле в среднем на 2%, сообщил РБК представитель дистрибьютора этой марки. По его словам, удорожание коснулось Volkswagen Tiguan, Touareg и Passat.

Операционный директор люкс-сегмента автодилерской группы «Авилон» Вагиф Бикулов рассказал РБК, что с 1 апреля цены на 2% повысили также Audi, Fiat и Jeep, а Maserati — на 40 тыс. руб. (1,5–2%). Источник в одном из автодилерских холдингов подтвердил РБК, что автомобили Audi подорожали в среднем на 2%.

Представители Audi, Fiat (дистрибьютор автомобилей Chrysler, Jeep, Fiat, Fiat Professional и Alfa Romeo) и Maserati пока не ответили на запросы РБК.

По словам Бикулова, причина повышения цен — увеличение утилизационного сбора. С ним соглашается директор по развитию компании ​«Рольф» Владимир Мирошников: основные факторы роста — повышение акцизов и утилизационного сбора.

21 марта правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили с 1 апреля 2018 года. Больше всего индексация затронула популярные модели — рост ставок на 90%. Представитель Минпромторга сообщал ТАСС, что ​ведомство не ожидает роста цен на автомобили российского производства из-за индексации утилизационного сбора. Тогда автодилеры сообщали, что ожидают медленного роста цен на иномарки, хотя сами автопроизводители не сообщали о планах повысить стоимость машин.

В Nissan, Lexus и Hyundai сообщили, что не повышали цены и пока не планируют. «Мы следим за ситуацией на бирже (курсом евро и доллара. — РБК) и ждем, когда она стабилизируется, после этого будет понятно, есть ли необходимость корректировать прайс-листы», — пояснил РБК представитель Volvo. Директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус» (дистрибьютор Mitsubishi) Илья Никоноров сообщил РБК, что компания следит за развитием ситуации. «Возможно, это краткосрочная реакция рынка на известные события (введение новых санкций США против российских компаний и бизнесменов. — РБК). Однако в условиях длительного падения локальной валюты «ММС Рус» не исключает пересмотр цен на импортируемые автомобили», — сказал он.

Представитель Mercedes отказался комментировать вопросы ценообразования.

9 апреля курс евро на Московской бирже впервые с 4 августа 2016 года поднялся выше 74 руб., курс доллара поднялся выше 60 руб. 10 апреля на 16:00 мск курс доллара составил 62,8 руб. (+2,14%), курс евро — 77,57 руб. (+2,87%).

«Автопроизводители при ценообразовании отталкиваются от стоимости нефти, поэтому текущая ситуация (с ростом курса доллара и евро. — РБК) не повлияет на изменения цен на автомобили», — сказал РБК директор дивизиона «Юго-Восток» группы компаний «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев. Но, по его словам, если скачки курса евро и доллара продолжатся, это приведет к повышению цен на авторынке, снижению спроса и очередному коллапсу. «Если изменение цен на автомобили составит 10% и более, то во втором полугодии 2018 года продажи сократятся», — добавляет Бикулов из «Авилона». 5 апреля Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выпустила прогноз по российскому авторынку, согласно которому продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в 2018 году вырастут на 10%, до 1,75 млн штук.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов считает, что из-за колебаний курса валют никто из автопроизводителей не будет резко повышать стоимость автомобилей. Только после стабилизации курса они будут решать, перекладывать разницу на потребителей или нет, считает эксперт. По его словам, цены на автомобили в любом случае будут расти: из-за инфляции, остаточного эффекта от девальвации 2014–2015 годов, а также из-за обновления модельного ряда. Но насколько сильным будет этот рост, зависит от ряда факторов, в том числе от наличия госпрограмм поддержки производителей и субсидий, добавляет он.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: авторынок , автомобили , автопроизводители
Главное
Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за подготовки ответа по Сирии Политика
Материалы по теме
Утилизационный сбор на малолитражные автомобили увеличится на 90% Бизнес
АЕБ выпустила прогноз по российскому авторынку на 2018 год Бизнес
В России в 2017 году закрылось более 100 автодилерских центров Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.